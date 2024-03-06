Batan gemi Batuhan A’dan acı haber! İmralı Adası açıklarında bulunan ceset kime ait? Kimliği tespit edildi

Kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen cansız bedenin yapılan DNA testleri sonrasında geminin sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

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