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Batan gemi Batuhan A'dan acı haber! İmralı Adası açıklarında bulunan ceset kime ait? Kimliği tespit edildi

Marmara Denizinde 15 Şubat sabahı batan Batuhan A, isimli yük gemisinin kayıp 4 mürettebatından birine daha ulaşıldı. İmralı adası açıklarında su yüzeyinde bulunan cesedin, gemi sahibi Murat Altıntaş’a ait olduğu tespit edildi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 19:09 Güncelleme 06 Mart 2024, 19:10
Batan gemi Batuhan A’dan acı haber! İmralı Adası açıklarında bulunan ceset kime ait? Kimliği tespit edildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat'ta su alarak batan "Batuhan A" gemisinin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Diğer kayıp 4 mürettebat Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları 21'inci gününde sürüyor.

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Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.

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DNA TESTİNİN SONUCU ÇIKTI
Denizden alınan cesedin kayıp 4 mürettebattan birine ait olduğu değerlendirilmişti.

Kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen cansız bedenin yapılan DNA testleri sonrasında geminin sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

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