Batan gemi Batuhan A’dan acı haber! İmralı Adası açıklarında bulunan ceset kime ait? Kimliği tespit edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat'ta su alarak batan "Batuhan A" gemisinin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında 15 Şubat'ta su alarak batan "Batuhan A" gemisinin kayıp 6 mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Diğer kayıp 4 mürettebat Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları 21'inci gününde sürüyor.
İMRALI AÇIKLARINDA GÖRÜLEN CESET EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRMİŞTİ
Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.
DNA TESTİNİN SONUCU ÇIKTI
Denizden alınan cesedin kayıp 4 mürettebattan birine ait olduğu değerlendirilmişti.
Kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna getirilen cansız bedenin yapılan DNA testleri sonrasında geminin sahibi olan Murat Altıntaş'a ait olduğu ortaya çıktı.