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Son dakika: Kayseri'de 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un Erdoğan sevgisi güvenlik kamerasında!

Son dakika haberleri... Kayseri'de yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk parti flaması üzerinde Başkan Erdoğan'ı görünce önce sevdi sonra öptü. Erdoğan sevgisi güvenlik kameralarına yansıyan Buldu, "O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 15:40 Güncelleme 06 Mart 2024, 15:58
Son dakika: Kayseri’de 76 yaşındaki İsmi Bulduk’un Erdoğan sevgisi güvenlik kamerasında!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki İsmi Bulduk'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın flamadaki fotoğrafını öpmesini güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntüde İsmi Bulduk, İncesu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa İlmek'in seçim ofisi önünde bulunan parti flamasındaki Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını önce sevdi, daha sonra öptü.

Bulduk, Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm.

O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana." dedi.

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