Japon deprem uzmanı ŞU AN BİLE DEPREM olabilecek o bölgeyi açıkladı! Bu iller dikkat çok şiddetli sarsacak!

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı ve 11 ilde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği büyük depremin ardından, deprem riski ve hazırlıkları konusunda tekrar gündemin odağına yerleşti. Son haftalarda farklı illerde yaşanan peş peşe depremler, ülke genelinde endişeleri artırıyor. Bu süreçte, Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'nin açıklamaları, vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekiyor. Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi için "Her an deprem olabilir" uyarısında bulunarak, hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

Marmara Bölgesi'nde Deprem Alarmı

Moriwaki'nin analizlerine göre, Marmara Bölgesi, beklenen büyük depremin olabileceği en muhtemel alan olarak öne çıkıyor. Marmara Depremi ve İstanbul depremi hakkındaki uyarıları, bu bölgede yaşayanlar için önemli bir hazırlık çağrısı niteliğinde. Aynı zamanda Moriwaki, Kıbrıs'ın Güneyini de olası bir deprem bölgesi olarak işaret ediyor.