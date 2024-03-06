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Japon deprem uzmanı ŞU AN BİLE DEPREM olabilecek o bölgeyi açıkladı! Bu iller dikkat çok şiddetli sarsacak!

Türkiye, son zamanlarda ardı arkası kesilmeyen depremlerle sarsılmaya devam ederken, Japon Deprem Uzmanı Moriwaki önemli bir uyarıda bulundu. Moriwaki, Türkiye'deki deprem riski altındaki bölgeler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Peki, hangi iller riskli? İşte merak edilen açıklamalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 14:09 Güncelleme 06 Mart 2024, 14:09
Japon deprem uzmanı ŞU AN BİLE DEPREM olabilecek o bölgeyi açıkladı! Bu iller dikkat çok şiddetli sarsacak!

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı ve 11 ilde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği büyük depremin ardından, deprem riski ve hazırlıkları konusunda tekrar gündemin odağına yerleşti. Son haftalarda farklı illerde yaşanan peş peşe depremler, ülke genelinde endişeleri artırıyor. Bu süreçte, Japon Deprem Uzmanı Moriwaki'nin açıklamaları, vatandaşların ve yetkililerin dikkatini çekiyor. Moriwaki, özellikle Marmara Bölgesi için "Her an deprem olabilir" uyarısında bulunarak, hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.

Marmara Bölgesi'nde Deprem Alarmı
Moriwaki'nin analizlerine göre, Marmara Bölgesi, beklenen büyük depremin olabileceği en muhtemel alan olarak öne çıkıyor. Marmara Depremi ve İstanbul depremi hakkındaki uyarıları, bu bölgede yaşayanlar için önemli bir hazırlık çağrısı niteliğinde. Aynı zamanda Moriwaki, Kıbrıs'ın Güneyini de olası bir deprem bölgesi olarak işaret ediyor.

Yerel Yönetimlere ve Vatandaşlara Çağrı
Moriwaki, yerel yönetimlerin riskli yapıları acilen yenilemesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, vatandaşların da deprem eğitimi almaları ve deprem çantası hazırlamalarının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Deprem çantasında; su şişesi, toz maskesi, düdük gibi hayati öneme sahip malzemelerin bulunması gerekiyor.

Deprem Hazırlıkları Nasıl Yapılmalı?
Deprem hazırlıkları, herhangi bir deprem anında hayatta kalma şansını artıran önemli adımlardır. Vatandaşların, deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmaları ve evlerinde depreme dayanıklı alanlar belirlemeleri gerekiyor.

Aynı zamanda, acil durum çantalarını sürekli güncel tutmaları ve kolay ulaşılabilir bir yerde saklamaları hayati önem taşır.

Deprem Bilincinin Artırılması
Deprem bilincinin artırılması için eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları büyük önem taşıyor. Okullarda, iş yerlerinde ve mahallelerde düzenlenen deprem tatbikatları, vatandaşların olası bir depreme karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmelerine yardımcı oluyor.

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