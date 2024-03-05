Prof. Ömer Özkan Havva Erdem’e rahim nakli yaptı: Genç anne bebeğini kucağına aldı!

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan , 2011'de dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini Derya Sert'e yaptı. Sert, 9 yıl sonra oğlu Ömer Özkan bebeği kucağına aldı. Bu mucize, Havva Erdem 'i de sevindirdi.

Erzurumlu Havva Erdem (33), 14 yaşında gittiği hastanede doğuştan rahminin olmadığını öğrendi. Eşi Şükrü'nün evlilik teklifini, çocuk sahibi olamayacağı için önce kabul etmedi. Ancak sonra evlendi. Çift, çocuk sahibi olmaya karar verdi. Erdem, Prof. Özkan ile temas kurdu.

ÜÇÜNCÜ NAKİL DE YOLDA

2021'de Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip Erdem'e kadavradan rahim nakletti. Erdem, 2022'de dünyaya getirdiği bebeğine Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın adını verdi. Ve küçük kız ilk adımını da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan'ın makamında attı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Mucizeye imza attık" dedi. Havva Erdem ise yaşadığı mutluluğu anlatacak söz bulamadığını söyledi. Bu arada Prof. Özkan, üçüncü rahim naklinin de yolda olduğunu belirtti.