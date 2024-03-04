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Türk Hava Yolları'nda 332 yolcu kara listeye alındı! İşte nedeni...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 23:08 Güncelleme 04 Mart 2024, 23:08
Türk Hava Yolları’nda 332 yolcu kara listeye alındı! İşte nedeni...

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurallara aykırı davranan 332 yolcunun kara listeye alındığını ve suç işleyenler hakkında dava açıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Ekşi, şunları yazdı:

"Az da olsalar 'Kural Dışı' yolcularımız hem bizi üzüyor hem kendilerini üzülüyor. Kurallara aykırı davranan 332 yolcumuzu süreli olarak uçuşa kabulden men edildi maalesef. Ayrıca suç işleyenler hakkında dava açıldı. Lütfen hepimizin güvenliği için uçuş kurallarına uyalım."

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