Esenler’de asker konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Esenler'de otomobil ve motosikletlilerin asker uğurlamak için yaptığı konvoyda tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.
ARAÇ CAMINDAN ÇIKIP ATEŞ AÇTI
Konvoydakiler trafikte zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken, aracın üst camından dışarı çıkan şahıs ise silahla havaya üst üste ateş açtı.
GÖZALTINA ALINDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı" diyerek söz konusu şahsın gözaltına alındığı bildirdi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve "asker eğlencesi" adı altında havaya ateş açan 20 yaşındaki S.Ö. adlı şahıs Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Havaya ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara asla müsaade etmeyeceğiz! Şahsı yakalayarak adalete teslim eden polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.