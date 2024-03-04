Esenler’de asker konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Esenler'de otomobil ve motosikletlilerin asker uğurlamak için yaptığı konvoyda tepki çeken görüntüler ortaya çıktı.

ARAÇ CAMINDAN ÇIKIP ATEŞ AÇTI

Konvoydakiler trafikte zikzaklar çizerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarken, aracın üst camından dışarı çıkan şahıs ise silahla havaya üst üste ateş açtı.