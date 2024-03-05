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İzmir'de sosyeteyi şoke eden olay: İş kadını Rahşan Ertuğrul'un karıştığı kazada bir kişi öldü!

İzmir’de tekstil ve moda sektöründe tanınmış iş kadını Rahşan Ertuğrul, Narlıdere’de bir motosiklete çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Sadık Altıner, hayatını kaybetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Mart 2024 Güncelleme 05 Mart 2024, 06:59
İzmir’de sosyeteyi şoke eden olay: İş kadını Rahşan Ertuğrul’un karıştığı kazada bir kişi öldü!

İzmir sosyetesinin en tanınmış isimlerinden biri olan Rahşan Ertuğrul, hayatının en zor günlerini yaşıyor. Ertuğrul, önceki gün Narlıdere Sahilevleri yakınlarında lüks otomobiliyle Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, Ertuğrul ise cezaevine gönderildi. Ertuğrul, "Her şey bir anda oldu. Motoru fark ettiğim anda frene bastım ama kazayı engelleyemedim. Çok üzgünüm. Böyle bir acı olaya karıştığım için çok fena durumdayım" dediği öğrenildi.

İfadenin ardından sosyetik güzel cezaevine gönderildi. Polis olayın yaşandığı bölgedeki tüm kameraları incelemeye başladı. Cemiyet dünyasında büyük şok yaratan kazada hayatını kaybeden Altıner dün toprağa verildi.

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