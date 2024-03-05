İzmir’de sosyeteyi şoke eden olay: İş kadını Rahşan Ertuğrul’un karıştığı kazada bir kişi öldü!

İzmir sosyetesinin en tanınmış isimlerinden biri olan Rahşan Ertuğrul , hayatının en zor günlerini yaşıyor. Ertuğrul, önceki gün Narlıdere Sahilevleri yakınlarında lüks otomobiliyle Sadık Altıner idaresindeki motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybederken, Ertuğrul ise cezaevine gönderildi. Ertuğrul, "Her şey bir anda oldu. Motoru fark ettiğim anda frene bastım ama kazayı engelleyemedim. Çok üzgünüm. Böyle bir acı olaya karıştığım için çok fena durumdayım" dediği öğrenildi.