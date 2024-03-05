Batman’daki bir okulda sadece 1 öğrenci eğitim görüyor! İsmail Bozkurt, tek başına sınıfa giriyor

DÜNYANIN İLK ÇOCUK KÖYÜ Üsküdar Belediyesi bir ilke imza attı. Küçüksu Mahallesi'nde yapımı dört yıl süren ve 1 milyar Türk Lirası yatırımla gerçekleşen Üsküdar Çocuk Köyü Projesi törenle İstanbullu çocukların hizmetine açıldı. 82 bin metrekarelik bir alana kurulan Üsküdar Çocuk Köyü hem çocuklara hem de büyüklere masal gibi bir dünyanın kapısını açıyor. Eğitimden doğaya kadar onlarca temayı çocuklara ücretsiz sunuyor.

SORU YORUM Galler Prensesi Kate Middleton , İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en güçlü silahıydı. Prens William'ın eşi ve gelecekte ülkenin kraliçesi olacaktı. Ancak 68 gün önce ameliyat olan Kate, sırra kadem bastı. Avrupa medyası şu ilginç soruları manşete taşıdı: Kate öldü mü. Yoksa William'dan boşanıyor mu?

188 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 188 milyon 392 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 392 bin 451'er, 4 bilenler 5 bin 351'er, 3 bilenler 360'ar, 2 bilenler 35'er lira ikramiye alacak.



404 BİN LİRA DEVRETTİ

10 BİLEN çıkmayınca 404 bin lira devretti. 9 bilenler 14 bin 253'er, 8 bilenler 591'er, 7 bilenler 112'şer, 6 bilenler 19'ar, hiçbir numarayı bilemeyenler 18'er lira alacak.

'ANA' FERYAT

Adana'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Yaşar B., kız arkadaşı İpek Akgül'ü öldürüp, portakal bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. Yaşar B.'nin gösterdiği noktada araştırma yapan ekipler, Akgül'ün toprağa gömülü cesedini buldu. Anne Sihan Akgül, "Kızımın sevgilisi yoktu. Bu kişilerle nasıl tanıştığını bilmiyorum. Dünyalar güzeli bir kızdı. Duruluğu ve saflığıyla onlara kurban gitti" diye isyan etti.

UÇAN DAİRE

İstanbul Avcılar'da bir ev sahibi, dairesinin kiralanması için bir emlakçıyla anlaştı. Daireyi kiralayan kişi ise başka bir kiracı buldu. Son kiracı ise her odaya 10 yatak koyarak günlük kiralık daireden para kazanmaya başladı. 27 yataklı dairedeki skandal, komşuların şikayeti ile ortaya çıktı. Ev sahibi, İstanbul Emlakçılar Odası'ndan yardım istedi. Haber verilmesi üzerine daireye gelen polis ekipleri, 27 yatak konulan evde çok sayıda yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.



SINIR ÖTESİ NOKTA ATIŞI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha indirdi. Kanlı örgütün sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.



ALMAN HESABI!

Almanya Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı Ingo Gerhartz'ın diğer komutanlarla yaptığı, "Kerç Köprüsü'nü vuralım" görüşmesi medyaya sızdı. Almanya'da hükümeti istifaya götürecek kadar büyüyen olay sonrası, Berlin harekete geçti. Başbakan Scholz, ses kaydını yayınlayan X hesaplarına ülke içinde erişim engeli getirilmesini istedi. Ardından da bu hesaplar askıya alındı.

İYİLİĞE 'GELİN'

Diyarbakırlı Sultan Kılıç, 5 çocuk dünyaya getirdi. 2'sini tanısı konulamayan hastalık nedeniyle kaybetti. Aynı hastalığa yakalanan 2 çocuğu da engelliydi. Ama o tüm zorluklara rağmen hem çocuklarına hem de 110 yaşındaki yatalak kayınvalidesine özveriyle bakıyor. "Eşimin desteğiyle zorlukların üzerinden gelmeye çalışıyoruz" diyor.



VASİYETİ KONYA'YDI

Gazeteci, yazar ve film yapımcısı kimliği ile tanınan Hollandalı Müslüman Mohamed El-Fers, bilgisayarının başında yazı yazarken hayatını kaybetti. Mevlana ve Konya aşığı olarak bilinen Mohamed El-Fers'in cenazesi vasiyeti üzerine çok sevdiği Konya'ya getirilecek. Mohamed El Fers bugün toprağa verilecek. El Fers'in, "Kültür kenti Konya'ya seyahat", "Mevlana Celaleddin Rumi", "İstanbul Rehberi" gibi yayınlanmış Hollandaca kitapları bulunuyor. TARIK YILMAZ



BOYACI FIRÇALADI

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 'Tırnak Nişantaşı' isimli işletmesine boya yaptırmak istedi. Bir boyacı ile anlaştı. Dilan Çıtak boyayı beğenmediği gerekçesiyle ustaya para vermedi. İsmini açıklamak istemeyen usta Çıtak'a mesaj attı. Ancak iddiaya göre "Boyacıyım diye ortalıkta geziyorsun, paranı vermeyeceğim" şeklinde mesaj alınca dava açtı. 9 bin lira alacağı olduğunu belirten ustanın dilekçesi mahkemeye sunuldu.

ATAKAN IRMAK

KUŞ-TUR!

13. kez Bursa'ya gelen Yaren leylek, turizmi canlandırdı. Yurt dışından bile bölgeye turist yağdı.



DESTİCİ KAZA YAPTI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı kazaya karıştı. Destici'nin durumu iyi...