"Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

UZMAN İSİM YORUMLADI: DİĞER DEPREMLERE BENZEMİYOR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden A Haber'e açıklama yaptı.

Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinden olduğunu belirten Özden, "Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREM OLUŞTURUR MU?

Özden şunları söyledi:

"Bulunduğumuz coğrafya içerisindeki karadaki en önemli faylardan bir tanesi bu… Yenice-Gönen fayı. Bir faya aktif fay diyebilmeniz için son 500 yılda üzerinde belli büyüklükte depremin olması gerekiyor. Bu fay da aktif bir fay. Bu deprem onun üzerinde olmuş küçük bir deprem. Fakat depremin olduğu yer biraz problemli. Çünkü; Acaba bir sonraki büyük depremi oluşturur mu? Bunu izlemek gerekiyor. Biz artçıları ve dağılımı nasıl gidiyor nereye kadar artçı şoklar oluşturuyor bunları araştıracağız.

Özellikle Güney Marmara, Kuzey Anadolu fayının orta ve güney kolunun uzandığı bir yer çünkü kuzey kolu artık Marmara denizi içinden geçip Saros körfezine doğru gidiyor. Orası sismik bir boşluk. 1953'te kırılan bir yer. Şöyle bir yorum yapılabilir; Deprem insanları yanıltabiliyor. 1939'da Erzincan'da 7'den büyük bir deprem olduktan sonra aynı yerde 1992'de tekrar kırılmış oldu. Normalde deprem tekrarlanma aralığını düşündüğünüz zaman belki 300 yıllık bir periyod Yenice fayı için geçerli.

Erzincan örneğinden yola çıkarsak bizi yer kabuğu bazen yanıltabiliyor. Bence önemli bir deprem. Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor."