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Son dakika: İstanbul'da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Son dakika depremler... Çanakkale’nin Yenice ilçesinde saat 21.38’de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar gelmediğini bildirdi. İşte AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 21:50 Güncelleme 04 Mart 2024, 22:40
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de 4,9 şiddetinde deprem!

İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ
Deprem, İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi.

AFAD AÇIKLADI: DEPREM'İN MERKEZ ÜSSÜ ÇANAKKALE YENİCE
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Çanakkale olduğu ve 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Sarsıntının 10,44 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Büyüklük:4.9 (Ml) Yer:Yenice (Çanakkale) Tarih:2024-03-04 Saat:21:38:55 TSİ Enlem:39.99306 N Boylam:27.43083 E Derinlik:10.44 km"

"SERT VE KISA BİR DEPREM YAŞADIK"
Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar A Haber'e yaptığı açıklamada "Sert ve kısa bir deprem yaşadık. İnsanlar panik oldu. Olumsuz bir durum yok" dedi.

Deprem sonrası vatandaşlar panik yaşadıDeprem sonrası vatandaşlar panik yaşadı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ İHBAR YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

UZMAN İSİM YORUMLADI: DİĞER DEPREMLERE BENZEMİYOR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden A Haber'e açıklama yaptı.

Çanakkale'de deprem!

Depremin Yenice-Gönen fayı üzerinden olduğunu belirten Özden, "Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor." ifadelerini kullandı.

BÜYÜK DEPREM OLUŞTURUR MU?
Özden şunları söyledi:

"Bulunduğumuz coğrafya içerisindeki karadaki en önemli faylardan bir tanesi bu… Yenice-Gönen fayı. Bir faya aktif fay diyebilmeniz için son 500 yılda üzerinde belli büyüklükte depremin olması gerekiyor. Bu fay da aktif bir fay. Bu deprem onun üzerinde olmuş küçük bir deprem. Fakat depremin olduğu yer biraz problemli. Çünkü; Acaba bir sonraki büyük depremi oluşturur mu? Bunu izlemek gerekiyor. Biz artçıları ve dağılımı nasıl gidiyor nereye kadar artçı şoklar oluşturuyor bunları araştıracağız.

Özellikle Güney Marmara, Kuzey Anadolu fayının orta ve güney kolunun uzandığı bir yer çünkü kuzey kolu artık Marmara denizi içinden geçip Saros körfezine doğru gidiyor. Orası sismik bir boşluk. 1953'te kırılan bir yer. Şöyle bir yorum yapılabilir; Deprem insanları yanıltabiliyor. 1939'da Erzincan'da 7'den büyük bir deprem olduktan sonra aynı yerde 1992'de tekrar kırılmış oldu. Normalde deprem tekrarlanma aralığını düşündüğünüz zaman belki 300 yıllık bir periyod Yenice fayı için geçerli.

Erzincan örneğinden yola çıkarsak bizi yer kabuğu bazen yanıltabiliyor. Bence önemli bir deprem. Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor."

ÇANAKKALE VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş yaptığı açıklamada "Herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

MURAT KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Cumhur İttfakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum deprem sonrası açıklama yaptı. "Geçmiş olsun Marmara. Geçmiş olsun İstanbul." diyen Murat Kurum, "Allah ülkemizi, İstanbul'umuzu daha büyüğünden korusun. Depreme karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Doğru adımları atarsak endişeye yer yok. Tedbir alıp, depremle yaşamayı öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2024.03.04 21:38:55 39.9770 27.4432 14.2 -.- 4.9 -.- KARASU-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2024.03.04 20:51:10 38.2190 37.4002 5.0 -.- 2.7 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.04 19:03:16 38.0985 36.9997 16.2 -.- 1.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.04 18:34:50 36.8837 28.7175 3.3 -.- 2.0 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel

2024.03.04 18:00:09 38.2138 37.4353 2.2 -.- 3.2 3.2 OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.03.04 17:46:46 37.8903 27.9023 12.3 -.- 1.6 -.- KENGER-(AYDIN) İlksel

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