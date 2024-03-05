Hastayken oruç tutulur mu? 📢 Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler! Hangi durumlarda oruç tutulması gerekmez? Diyanet duyurdu

HANGİ DURUMLARDA ORUÇ TUTULMASI GEREKMEZ?

İslam dini, Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan bazı mazeretlere izin verir. Bu mazeretler şunlardır:

Yolculuk: Sefer mesafesi (en az doksan km) kadar bir yolculuğa çıkacak olan kişi, orucunu bozabilir. Ancak başladığı bir orucu sefer sırasında bozarsa sadece kaza etmesi gerekir, keffarete gerek yoktur.

Hastalık: Oruç tutmanın hastalığı artırması veya uzatması riski olan kişilere, daha sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Doktor tarafından oruç tutmasının sağlığına zararlı olduğu bildirilenler de hasta hükmündedir.

Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar, oruç tutmayıp yerine fidye verebilirler. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı kategoride değerlendirilir.