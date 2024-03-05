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Hastayken oruç tutulur mu? 📢 Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler! Hangi durumlarda oruç tutulması gerekmez? Diyanet duyurdu

İslam dünyasında, Ramazan ayı ibadetleri arasında yer alan oruç tutma konusu, ileri yaştaki vatandaşlar ve sağlık sorunları yaşayan bireyler için önemli bir mesele haline gelmiştir. Özellikle koronavirüs pandemisinin etkisiyle, ikinci bir Ramazan ayında da hastalık sebebiyle oruç tutamayacak durumda olanlar, bu konuda dini ve tıbbi açıklamalara yönelik bilgi arayışındadır.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:34 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:46
Hastayken oruç tutulur mu? 📢 Oruç tutmamayı mübah kılan mazeretler! Hangi durumlarda oruç tutulması gerekmez? Diyanet duyurdu

İslam'da oruç tutma, sağlıklı bireyler için bir ibadet olarak öngörülmüştür. Ancak yaşlılık veya hastalık gibi durumlarda, bireylerin sağlıklarını riske atmamak adına oruç tutmama hakkı bulunmaktadır. İşte oruç tutmayı gerektirmeyen durumlar...

HASTALAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

İleri yaştaki vatandaşlar ve hasta olup sağlık durumunun iyiye gitmemesi beklenen hastalar oruç tutmama hakkına sahiptir. Maddi durumu el veren hastalar oruç tutamadıkları günler için fidye verebilir. Ancak maddi durumu olmayan hastalar için böyle bir zorunluluk da yoktur.

Ramazan ayında bunlara dikkat

HASTALARIN ORUÇLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Şeker, tansiyon, organ yetmezliği, kalp rahatsızlıkları ve kronik rahatsızlıklarda uzun süreli açlık hastanın yaşamını tehlikeye sokabilir. Bu gibi durumlarda oruç tutmamak günah değildir. Bilakis hayati tehlike olmasına rağmen oruç tutulması günah sayılmaktadır. Hastalar buna doktor gözetiminde karar vermelidir.

HANGİ DURUMLARDA ORUÇ TUTULMASI GEREKMEZ?

İslam dini, Ramazan orucunu tutmamayı mubah kılan bazı mazeretlere izin verir. Bu mazeretler şunlardır:

Yolculuk: Sefer mesafesi (en az doksan km) kadar bir yolculuğa çıkacak olan kişi, orucunu bozabilir. Ancak başladığı bir orucu sefer sırasında bozarsa sadece kaza etmesi gerekir, keffarete gerek yoktur.

Hastalık: Oruç tutmanın hastalığı artırması veya uzatması riski olan kişilere, daha sonra kaza etmek üzere Ramazan ayında oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. Doktor tarafından oruç tutmasının sağlığına zararlı olduğu bildirilenler de hasta hükmündedir.

Yaşlılık: Oruç tutamayacak kadar yaşlı olanlar, oruç tutmayıp yerine fidye verebilirler. İyileşme umudu olmayan hastalar da aynı kategoride değerlendirilir.

İleri derecede açlık, susuzluk: Beden ve ruh sağlığının ciddi derecede zarar göreceği durumlarda oruç bozulabilir. Ancak sağlık durumu düzeldikten sonra bozulan oruç Ramazan'dan sonra kaza edilir.

Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak: Kişinin ibadetlerini normal şekilde yapmasını engelleyecek zor ve ağır işlerde çalışması durumunda, orucunu tutmak sağlığına zarar verecekse oruç tutmamasına izin verilebilir.

Gebe ve emzikli olmak: Oruç tutmanın kendisine veya çocuğuna zarar verebileceği durumda olan gebe veya emzikli kadınlar, oruç tutmayabilirler. Zarar görme ihtimali kuvvetli ise oruç tutmamaları önerilir.

Bu mazeretlerin her biri için, durum normale döndüğünde tutulamayan oruçlar kaza edilir. İyileşmesi mümkün olmayan durumlar için ise her oruç için bir fidye verilir. Fidye, bir fıtır sadakası miktarına eşittir, ve bir fıtır sadakası da bir kişiyi bir gün doyurabilecek yiyecek miktarına veya bunun parasal karşılığına denktir.

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