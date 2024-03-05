Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi...

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Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala 'Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?' Sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatı belli oldu. Peki, 2024 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2024 İzmir, Ankara, Trabzon, Sakarya ve Kocaeli pidesi kaç TL? İşte detaylar...