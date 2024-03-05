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Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi...

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan pidenin fiyatı, 2024 Ramazan ayına sayılı zaman kala netlik kazandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı tarafından yapılan açıklamaya göre, beklenen Ramazan pidesi fiyatıyla ilgili merak son buldu. Peki, Ramazan pidesi ne kadar oldu 2024? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 14:21 Güncelleme 05 Mart 2024, 14:21
Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi... 1

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala 'Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?' Sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatı belli oldu. Peki, 2024 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2024 İzmir, Ankara, Trabzon, Sakarya ve Kocaeli pidesi kaç TL? İşte detaylar...

Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi... 2

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2024?

Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.

Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi... 3

RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi.

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