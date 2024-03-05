Ramazan pidesi kaç TL oldu 2024? İstanbul, Ankara, İzmir 2024 pide fiyatları kaç TL? Yumurtalı ve sade pide il il fiyat listesi...

Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala 'Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?' Sorusu gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan'da sofraların vazgeçilmezi olan ve milyonlarca kişi tarafından sevilen Ramazan pidesinin 2024 yılı fiyatı belli oldu. Peki, 2024 Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2024 İzmir, Ankara, Trabzon, Sakarya ve Kocaeli pidesi kaç TL? İşte detaylar...
RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2024?
Ankara ve İstanbul'da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi.
RAMAZAN PİDESİ FİYATI 2024
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının 60 lira olacağını söyledi.