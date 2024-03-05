İzmir’de refüje çarpan otomobil taklalar attı: 1 ölü

Ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırılan sürücü İbrahim Halil Bedük, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan araç bulunduğu yerden çekici vasıtasıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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