Ankara’da dehşet: Yaşlı adam eşini ve oğlunu vurdu

Ankara'da Mamak ilçesinde Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabanca ile vurarak öldürdü. Olay, saat 10.30 sıralarında Ekin Mahallesi 1642'nci Sokak'ta meydana geldi. Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı.

Komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.