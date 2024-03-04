SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ankara'da dehşet: Yaşlı adam eşini ve oğlunu vurdu

Ankara'da şok bir olay yaşandı. 77 yaşındaki Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabancayla vurarak öldürdü. Metin Çimen, polise verdiği ilk ifadesinde, eşi ve oğlunun sürekli kendisini tartaklayarak, emekli maaşını istediklerini ileri sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 21:04 Güncelleme 04 Mart 2024, 21:13
Ankara’da dehşet: Yaşlı adam eşini ve oğlunu vurdu

Ankara'da Mamak ilçesinde Metin Çimen (77), tartıştığı eşi Sabiha Çimen (71) ile oğlu Sinan Çimen'i (31) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Ekin Mahallesi 1642'nci Sokak'ta meydana geldi. Metin Çimen, bakkaldan ekmek alıp, eve döndükten sonra eşi ve oğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Metin Çimen, tabanca ile eşi Sabiha Çimen ve oğlu Sinan Çimen'e peş peşe ateş açtı.

Komşuların ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ile oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca ile evdeki ruhsatsız av tüfeği de incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Celil Çimen, annesi ve kardeşinin cesetleri evden çıkarılırken gözyaşı döktü; ailenin diğer yakınları da sinir krizi geçirdi.

Fotoğrafta: Metin ÇimenFotoğrafta: Metin Çimen

Şeker hastası olduğu öğrenilen Metin Çimen'in, olay öncesi ekmek aldığı bakkalda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Metin Çimen'in, bastonuyla girdiği bakkaldan ekmek alıp, çıktığı görüldü.

İLK İFADESİ
Gözaltına alınan Metin Çimen, polise verdiği ilk ifadesinde, eşi ve oğlunun sürekli kendisini tartaklayarak, emekli maaşını istediklerini ileri sürdü. Metin Çimen, eşi ve oğlunun yine maaşını istemeleri nedeniyle kavga ettiklerini, bu sırada sinirle odadan aldığı tabanca ve av tüfeği ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
MHP lideri Bahçeli’den Gazze mesajı: Bıçak kemiğe dayandı
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
Trabzonspor-Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
2024 seçimler yılı: 50 ülke sandık başına gidiyor! ABD listeyi yaptı: İlk sırada o ülke var
Toroslar’da ’Kandil’ uzlaşısı! CHP Türk düşmanı Abdurrahman Yıldız’ı aday gösterdi... Vahap Seçer bölücülerle aynı masada ’DEM’lendi
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AFAD’dan peş peşe uyarı! 14 ilde sarı 2 ilde turuncu alarm! İstanbul’a çamur yağacak! | 4 Mart 2024 hava durumu
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar
Saraçhane’nin ’mütedeyyin’ imajlı sarıklı figüranı yine sahnede! Ekrem İmamoğlu’nun ’ajans’ balonu patladı: İBB musluğu trollere akıyor
ENFLASYON AÇIKLANDI HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, akademisyen... İşte meslek meslek memur maaşları
Almanya’da sızıntı paniği devam ediyor! Bild ‘Ruslar beni dinliyor mu?’ diye sordu: Arka planda Putin’in arkadaşı var
CHP’den kötü kokular yükseliyor! 1 Nisan sonrası lağım patlayacak: Parayla adaylık, poşetli 250 bin dolar, 47 milyonluk villa, delege borsası...
SON DAKİKA