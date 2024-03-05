SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıktan çatlayacak! Evde puf puf, çıtır çıtır 10 dakikada kolay Ramazan Pidesi tarifi püf noktaları

Ramazan'a özel lezzetler arasında yer alan pide, bu kolay tarifle evlerinize konuk oluyor. 40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıkla izleyecek! İşte pratik ve hızlı bir şekilde, sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz, ev yapımı Ramazan Pidesi tarifi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 20:39 Güncelleme 05 Mart 2024, 20:41
40 yıllık fırıncılar bile kıskançlıktan çatlayacak! Evde puf puf, çıtır çıtır 10 dakikada kolay Ramazan Pidesi tarifi püf noktaları

Siz de evinizde, kolay adımlarla hazırlayabileceğiniz bu çıtır çıtır pideyi 10 dakikada sofranıza taşıyın. İşte püf noktalarıyla, ustaları aratmayan Ramazan Pidesi tarifi...

RAMAZAN PİDESİ PÜF NOKTALARI:

🍶 Maya Kontrolü: Mayayı ılık süt ve su karışımına eklerken sıvının sıcaklığına dikkat edin. Sıvı çok sıcak olmamalı, aksi takdirde maya etkisini kaybedebilir.

🌡️ Mayalanma Süresi: Hamurun mayalanma süresini yakından takip edin. Ideal bir sıcaklıkta mayalanması, pidenin daha kabarık ve lezzetli olmasını sağlar.

🍶 Sıvı Yağ: Sıvı yağı hamura eklerken ölçüyü doğru ayarlayın. Yağ, hamurun yumuşaklığını ve lezzetini artırır.

🌾 Un Kontrolü: Hamuru yoğururken un ekleyin, ancak fazla un kullanmaktan kaçının. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde etmek önemlidir.

🌡️ Mayalanmış Hamur Kontrolü: Hamurun mayalanıp mayalanmadığını kontrol etmek için parmak izi testini yapın. Eğer parmak izi hamurda kalıyorsa, mayalanma tamamlanmış demektir.

🔥 Önceden Isıtılmış Fırın: Fırını önceden ısıtın ve pideleri sıcak bir ortamda pişirin. Bu, pidelerin kabarmasını ve üzerinin kıtır olmasını sağlar.

🧊 Dinlendirme: Pideleri fırından çıkardıktan sonra bir süre dinlendirin. Bu, içerideki buharın dağılmasına ve pidenin daha iyi kesilmesine yardımcı olur.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 yumurta (içine sarısı, üstüne beyazı)
1 tatlı kaşığı şeker
4,5 su bardağı un
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket kuru maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya
Üzeri için susam ve çörek otu

Yapılışı

Mayayı ılık süt ve su karışımına ekleyerek eritin. Şekerle birlikte karıştırın ve mayanın kabarması için birkaç dakika bekletin.
Geniş bir kaseye unu alın. Ortasını havuz gibi açın.
Kabaran mayalı karışımı unun ortasına dökün. Üzerine yumurta beyazını, sıvı yağı ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru streç film veya temiz bir bezle örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru tekrar yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı elinizle yuvarlayarak yassı şekil verin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Aralarında boşluk bırakın, çünkü pide mayalanırken biraz daha kabaracaktır.
Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak Ramazan pidelerini servis yapın. Afiyet olsun!

Evde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yokEvde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yok
Evde kalan makarnayı böyle değerlendirin! Fazla makarna pişirdiyseniz atmayın! Daha lezzetli bir şey yok
Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son!Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son!
Saç fışkırtan, cildi yenileyen, kırışıklığı ütü gibi düzleyen doğal besin! Kolajen haplarına para dökmeye son!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Külliye’deki görüşme başladı
Son dakika: MİT ve İstanbul Emniyeti’nden ortak operasyon! MOSSAD fareleri yakalandı! Aralarında özel dedektif Hamza Turhan Ayberk de var
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
Kendi seçmenini hedef aldı! CHP’li lideri Özgür Özel’den CHP’lilere ’aklınızı başınıza alın’ ayarı!
İşte Kent Lokantaları gerçeği! Hizmet değil reklam çıktı... Beslediği trol patlattı
Son dakika: Eyüpsultan’da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok’un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır’a kaçmış
Bella ve Gigi Hadid’in babası Mohamed Hadid’den katil İsrail’i destekleyen ABD Başkanı Biden’a sert tepki: O da siyonist suçlularla mahkemeye çıkarılacak
Başkan Erdoğan’ın harekat sinyali sonrası uzman isim canlı yayında açıkladı: Nokta operasyonlar nereye yapılacak? Asıl yumruk terör hamilerine inecek
İmamoğlu CHP’li İBB’nin iş bilmezliğini itiraf etti: İSKİ tam bir rezalet | Bize borçlanma vermediler yalanına AK Parti’den jet yanıt
Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Kabine sonrası açıkladı
AB’de sızıntı var! Rusya’nın Almanya’daki casusu ortaya çıktı: Bundeswehr’ın 40 dakikalık ses kaydını Sırp ajan patlattı
Türkiye-ABD ilişkilerinde flaş gelişme! MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın ardından Hakan Fidan da Washington’a gidiyor
Bunlar hep ittifak! Ekrem İmamoğlu’ndan PKK destekçisi Rojda’ya övgü!
Galatasaray’a Matador! Dünya yıldızı isim geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: İstanbul’da iki metro hattı daha bu ay hizmete açılacak
SON DAKİKA