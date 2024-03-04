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Son dakika: Esenyurt'ta feci kaza! İplik yüklü kamyon devrildi 4 araç kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta, iplik yüklü kamyonun park halindeki araçların üzerine devrilmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 14:49 Güncelleme 04 Mart 2024, 15:42
Son dakika: Esenyurt’ta feci kaza! İplik yüklü kamyon devrildi 4 araç kullanılamaz hale geldi

Aydın G. yönetimindeki 34 GN 9321 plakalı iplik yüklü kamyon, Namık Kemal Mahallesi'nde bir sokağa girmek için manevra yaptığı sırada park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

Kamyonun üzerine devrildiği araçlardan biri kayarak, önündeki başka otomobile çarptı.

Virajı alamayan tır park haldeki aracın üzerine böyle devrildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Kazada 4 araçta hasar oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamarasınca kaydedildi.

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