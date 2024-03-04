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Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama

Son dakika haberi! İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 11:55 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:59
Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama

Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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