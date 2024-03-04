Ataşehir’de yakıt tankerinde patlama

Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde çıkan yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki akaryakıt tankerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.