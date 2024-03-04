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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 4 Mart az önce nerede deprem oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana geliyor. Son dakika haberine göre, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 11:36 Güncelleme 04 Mart 2024, 11:49
KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 4 Mart az önce nerede deprem oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD DETAYLARI AÇIKLADI

Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7 km
Tarih: 04.03.2024
Saat: 11:26:04
Merkez Üssü: Elbistan (Kahramanmaraş)

Elbistan'da korkutan deprem! Birçok il sallandı!

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

ʺAsrın felaketiʺ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem sonrasında yapımına başlanan 5 hastaneyle kentteki yatak kapasitesi 1,5 kat artacak.ʺAsrın felaketiʺ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, deprem sonrasında yapımına başlanan 5 hastaneyle kentteki yatak kapasitesi 1,5 kat artacak.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-03-04 11:26:04 38.20889 37.40806 7.0 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 11:13:20 38.10611 36.98806 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-04 10:48:19 39.46778 28.14861 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-03-04 10:38:13 36.39667 33.95639 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin)
2024-03-04 10:27:33 38.05944 27.42667 7.0 ML 1.6 Torbalı (İzmir)
2024-03-04 10:05:05 39.18917 34.1475 7.09 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-03-04 10:00:12 38.39389 37.33806 6.83 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 09:58:35 40.32444 43.25444 8.47 ML 1.2 Digor (Kars)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.03.04 11:26:00 38.3320 36.6440 1.3 -.- 4.7 4.7 BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 11:13:20 38.1167 37.0082 5.0 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 10:38:12 36.3288 34.0180 10.6 -.- 2.1 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.03.04 10:27:32 38.0995 27.3908 5.4 -.- 1.9 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.03.04 09:31:53 38.5148 38.0283 9.5 -.- 1.7 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.04 09:31:03 36.8760 28.7297 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.04 09:19:15 38.4323 37.6098 23.9 -.- 0.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.04 08:32:26 36.1010 36.1498 22.6 -.- 1.8 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2024.03.04 08:15:26 35.9325 29.3328 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.04 08:00:36 36.8632 28.7005 9.0 -.- 1.7 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:57:07 35.8630 29.3878 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.04 07:54:38 36.8572 28.6940 8.3 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:36:49 38.9217 37.6805 17.7 -.- 1.5 -.- BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.03.04 07:33:24 36.8820 28.6593 4.3 -.- 1.5 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:15:44 36.8292 28.6885 11.4 -.- 1.0 -.- OKCULAR-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:14:27 38.1638 37.7243 9.4 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 07:12:12 36.8867 28.6905 4.9 -.- 1.3 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:07:47 37.9772 27.1102 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.04 06:52:20 37.0132 29.7432 13.2 -.- 1.5 -.- YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.03.04 06:30:58 38.2398 38.2380 14.3 -.- 1.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.04 05:48:10 37.2513 36.0047 8.6 -.- 1.5 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

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