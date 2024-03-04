KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! 4 Mart az önce nerede deprem oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD DETAYLARI AÇIKLADI
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7 km
Tarih: 04.03.2024
Saat: 11:26:04
Merkez Üssü: Elbistan (Kahramanmaraş)
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-03-04 11:26:04 38.20889 37.40806 7.0 MW 4.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 11:13:20 38.10611 36.98806 15.63 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-03-04 10:48:19 39.46778 28.14861 7.0 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2024-03-04 10:38:13 36.39667 33.95639 12.91 ML 1.5 Silifke (Mersin)
2024-03-04 10:27:33 38.05944 27.42667 7.0 ML 1.6 Torbalı (İzmir)
2024-03-04 10:05:05 39.18917 34.1475 7.09 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-03-04 10:00:12 38.39389 37.33806 6.83 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-03-04 09:58:35 40.32444 43.25444 8.47 ML 1.2 Digor (Kars)
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.03.04 11:26:00 38.3320 36.6440 1.3 -.- 4.7 4.7 BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 11:13:20 38.1167 37.0082 5.0 -.- 2.9 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 10:38:12 36.3288 34.0180 10.6 -.- 2.1 -.- KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.03.04 10:27:32 38.0995 27.3908 5.4 -.- 1.9 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.03.04 09:31:53 38.5148 38.0283 9.5 -.- 1.7 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.03.04 09:31:03 36.8760 28.7297 5.0 -.- 1.6 -.- KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.03.04 09:19:15 38.4323 37.6098 23.9 -.- 0.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.03.04 08:32:26 36.1010 36.1498 22.6 -.- 1.8 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
2024.03.04 08:15:26 35.9325 29.3328 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.04 08:00:36 36.8632 28.7005 9.0 -.- 1.7 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:57:07 35.8630 29.3878 14.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.03.04 07:54:38 36.8572 28.6940 8.3 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:36:49 38.9217 37.6805 17.7 -.- 1.5 -.- BIYIKBOGAZI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2024.03.04 07:33:24 36.8820 28.6593 4.3 -.- 1.5 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:15:44 36.8292 28.6885 11.4 -.- 1.0 -.- OKCULAR-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:14:27 38.1638 37.7243 9.4 -.- 1.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.03.04 07:12:12 36.8867 28.6905 4.9 -.- 1.3 -.- TEPEARASI-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.03.04 07:07:47 37.9772 27.1102 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.03.04 06:52:20 37.0132 29.7432 13.2 -.- 1.5 -.- YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.03.04 06:30:58 38.2398 38.2380 14.3 -.- 1.9 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.03.04 05:48:10 37.2513 36.0047 8.6 -.- 1.5 -.- TATARLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel