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İrem Gül'ü Murat Önver'den kan donduran ifade: Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor!

Kütahya'da İrem Gül'ü öldürmekten yargılanan eski erkek arkadaşı Murat Önver polislere, "Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor" dedi. Şüpheli müebbet hapis cezasına çarptırılırken polis, 'seri katil' şüphesiyle soruşturma başlattı. İrem Gül'ün babası emekli memur Hakan Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değil müebbet idam cezası verseler dahi acımız dinmez. Psikopat sapık adam kızımın başına dert oldu." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 09:36 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:52
İrem Gül’ü Murat Önver’den kan donduran ifade: Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor!

Kütahya Emet Belediyesi'nden emekli Hakan Gül ile Umahan Gül çiftinin 3 çocuğundan İrem Gül, 2020 Aralık'ta ablasının evinden çıktı ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Gül çiftinin kayıp başvurusu üzerine kurulan özel ekip, Gül'ün gidebileceği adreslerde arama yaptı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

ARAMALARDA TESPİT EDİLDİ
Mobese kameralarında yapılan incelemede İrem Gül'ün en son 23 Aralık 2020'de eski erkek arkadaşı olan Murat Önver'in evine gittiği ve çıkmadığı tespit edildi.

ELİNDE ÇUVALLA EVDEN AYRILDI
Kamera görüntülerinde Önver'in elinde çuvallarla aracına bindiği ve ağabeyinin bağ evine gittiği belirlendi. Ayrıca Önver'in, İrem Gül'e tehdit ve şantaj mesajları gönderdiği; evindeki incelemede de halıda ve kapı ağzında Gül'e ait kan ve doku örnekleri bulundu.



Önver'in olay tarihinden hemen sonra aracını yıkattığı ve aracının koltuk kılıflarını değiştirdiği belirlendi. Çelişkili ifadelerinin ardından aralarında 'Polise mukavemet', 'Uyuşturucu' ve 'Yaralama' suçlarının da olduğu çok sayıda sabıkası bulunan Önver, gözaltına alınıp tutuklandı.



Hakkında Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla dava açılan Önver, 11 ay süren yargılamanın ardından, 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesiyle beraat kararı verilip tahliye edildi. Dava dosyası, Gül ailesinin avukatı Leyla Şahan'ın itirazıyla Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi.


'ÖLDÜRÜP ÖLDÜRÜP GÖMÜYORUM'
Murat Önver, 2022 Eylül'de başka bir suçtan gözaltına alındı. İşlemleri sürerken Önver, polis memurlarına, "Ben sakinim, çok sakinim, sakin kalmadığım zaman adam öldürüyorum. Öldürüyorum, gömüyorum kimse bulamıyor. Türkiye'de bulanı görmedim daha" dedi.


Önver'in bu sözleri tutanak altına alınıp itiraz aşamasındaki dava dosyasına gönderildi. Beraat kararına itirazı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, daha fazla araştırma yapılması ve sanığın, 'Öldürüp, gömüyorum' sözleri nedeniyle beraat kararını bozarak Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.


İNKAR ETTİ
Yeniden yapılan yargılamada çelişkili ifadeler veren Murat Önver, cinayet suçlamalarını kabul etmezken, 'Öldürüp, gömüyorum' sözlerini de inkar etti.

Tavşanlı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanık Önver'i, cenazesi bulunamayan İrem Gül'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Şantaj' ve 'Tehdit' suçlarından ise 1 yıl 7 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Duruşma salonunda tutuklanan Murat Önver, cezaevine konuldu.



İREM'İN BABASI " DEĞİL MÜEBBET İDAM ETSELER BİLE ACIMIZ DİNMEZ
İrem Gül'ün babası emekli memur Hakan Gül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Değil müebbet idam cezası verseler dahi acımız dinmez. Psikopat sapık adam kızımın başına dert oldu. Saplantılı hale gelmişti.

Tehditlerde bulunmaya başladı. Zavallı evladım, annesiyle bana bir zarar verecek korkusu ile onun evine gitmiş. Orada her ne olduysa bir daha görmedik yavrumu. Başka bir suçtan yakalandığı gün Polislere "adam öldürüyorum.Gömüyorum kimse bulamıyor"deyince polisler tutanak tutmuş. O polislerden Allah razı olsun" dedi.


Sabah'ta yer alan habere göre; Murat Önver'in "sakin olduğum zaman sorun yok sakin olamadığım zamanlar adam öldürüyorum gömüyorum kimse bulamıyor" sözleri üzerine Önver'in başka cinayetler de işlemiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi. Emniyet yetkilileri, Önver'in yeni bir seri katil olabileceğini değerlendirerek faili meçhul dosyalar üzerinde yoğunlaştı.

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