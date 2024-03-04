63 yaşındaki Murat Sağlam kalpleri fethetti! Hastalıklar onu atletizm tutkusundan uzaklaştıramadı...

İzmir Gaziemir'de yaşayan Murat Sağlam, gençlik çağlarında ilgilendiği atletizmde çeşitli dereceler elde etti. İş hayatına atıldıktan sonra spordan uzaklaşan Sağlam, emekliliğin ardından kızıyla yeniden koşmaya başladı.
İzmir Gaziemir'de yaşayan Murat Sağlam, gençlik çağlarında ilgilendiği atletizmde çeşitli dereceler elde etti. İş hayatına atıldıktan sonra spordan uzaklaşan Sağlam, emekliliğin ardından kızıyla yeniden koşmaya başladı.
Atletizme tutkuyla bağlanan, ülke genelinde çok sayıda yarışta dereceler elde eden Sağlam, 2018'de kalp damarlarının tıkalı olduğu teşhisiyle üzüntü yaşadı. Açık kalp ameliyatı geçirerek sağlığına kavuşan Sağlam, ertesi yıl prostat kanseri olduğunu öğrendi. Yine ameliyat masasına yatan Sağlam, kanseri yendikten sonra koşuya devam etti.
Bursa'da 24-25 Şubat'ta gerçekleştirilen Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan Sağlam, 60 yaş grubu 4x200 metre bayrak yarışında arkadaşlarıyla birlikte 1:59.34'lük dereceyle birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Bireysel koşuda da 60 metrede Türkiye 2. olan Sağlam, 200 metrede ise Türkiye 3. olmayı başardı.
10 YIL ÖMÜR VERDİLER
Antrenmanlarını Halkapınar Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde sürdüren Murat Sağlam, "Daha kanser olduğumu öğrenir öğrenmez 10 yıl ömür verdiler. Ameliyat olup kanserli parçayı aldırdım. Hatta daha önce 4 tane kasık, 1 tane göbek fıtığı ve bir safra kesesi ameliyatı da olmuştum. Bende 10'a yakın ameliyat var" dedi.