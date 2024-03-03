25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! O cani mahkemede konuştu: Kendimi tutamadım...

Baba ve kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirirken, Mertcan Köse de Cinayet Bürosu ekiplerince saklandığı bir evde yakalanmıştı. Mertcan Köse, "Olay günü Bilge adliyede bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı, onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" diyerek kendisini savundu.

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