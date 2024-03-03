25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! O cani mahkemede konuştu: Kendimi tutamadım...

Gaziantep'te geçen Haziran ayında boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse (26) ilk kez hakim karşısına çıktı.
Gaziantep'te geçen Haziran ayında boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse (26) ilk kez hakim karşısına çıktı.
16 Haziran 2023 günü boşanma davası için adliyeye gidin Köse çifti Aile Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, geçimsizlik ve aile içi şiddet nedeniyle dava açın Bilge Köse'yi haklı bularak çiftin boşanmalarına karar vermiş, 4 aylık kızlarının velayetini de anneye vermişti.
Duruşmanın ardından Bilge Köse babası Ertuğrul Kaya ile adliyeden ayrılıp babasının Gazikent mahallesindeki evine gitmek için yola çıkmış, Mertcan Köse de mahallede aracıyla baba ve kızın önlerini kesip silahla üzerlerine ateş açmıştı.
Baba ve kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirirken, Mertcan Köse de Cinayet Bürosu ekiplerince saklandığı bir evde yakalanmıştı. Mertcan Köse, "Olay günü Bilge adliyede bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı, onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" diyerek kendisini savundu.