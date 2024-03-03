PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! O cani mahkemede konuştu: Kendimi tutamadım...

Eşi ve kayınbabasını adliye çıkışında takip edip evlerinin yakınında silahla vurarak öldüren koca saçmaladı: Boşanma davası için gittiğimiz adliyede bana küfretti. Kendimi tutamadım, ateş ettim.

Mehmet Boncuk Mehmet Boncuk takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
25 yaşındaki eşi Bilge ile kayınpederini öldürmüştü! O cani mahkemede konuştu: Kendimi tutamadım...

Gaziantep'te geçen Haziran ayında boşandığı eşi Bilge Köse (25) ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'nın (47) aracını takip edip otomobille önlerini keserek öldüren Mertcan Köse (26) ilk kez hakim karşısına çıktı.

16 Haziran 2023 günü boşanma davası için adliyeye gidin Köse çifti Aile Mahkemesinde hakim karşısına çıkmış, geçimsizlik ve aile içi şiddet nedeniyle dava açın Bilge Köse'yi haklı bularak çiftin boşanmalarına karar vermiş, 4 aylık kızlarının velayetini de anneye vermişti.

Duruşmanın ardından Bilge Köse babası Ertuğrul Kaya ile adliyeden ayrılıp babasının Gazikent mahallesindeki evine gitmek için yola çıkmış, Mertcan Köse de mahallede aracıyla baba ve kızın önlerini kesip silahla üzerlerine ateş açmıştı.

Baba ve kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirirken, Mertcan Köse de Cinayet Bürosu ekiplerince saklandığı bir evde yakalanmıştı. Mertcan Köse, "Olay günü Bilge adliyede bana küfretti. Kayınpederim de beni göğsümden itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini keserek ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalıştı, onu uzaklaştırmak için ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" diyerek kendisini savundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’yi ’dipten’ saran korku! Öndeyiz algılı ısmarlama anketlere bir de böyle bakın... İmamoğlu ve Yavaş endişeli, Kılıçdaroğlu kararlı
EMEKLİYE %50 ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİ | 3+3 bin TL hesaplarda olacak! Ödeme tarihleri belli oldu! Kim, ne kadar alacak?
Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılış töreninde önemli açıklamalar
Yıllık izin hesabına dikkat! EYT’liler nasıl izin kullanabilecek? Maaş kesintisi olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtları...
CHP’li Aytuğ Atıcı, terör partisi DEM ve CHP ortaklığını itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık
CHP’li Mansur Yavaş’tan yeni skandal! Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’un pankartlarını gece yarısı söktürdü
Fırtına’nın doğal lideri! Trabzonspor, Edin Visca’nın ateşleyici konuşmasını yayınladı soyunma odası inledi: Hepinize yazıklar olsun
Nükleer savaş riski | Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin A Haber’e konuştu: 3. Dünya Savaşı’nın ilk aşamasındayız
Fenerbahçe Hatayspor’u yendi! Derbiyi beklemeye geçti
Özgür Özel’den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya mitinginde önemli açıklamalar
CHP’li Özgür Özel’in ikiyüzlü Filistin siyaseti: Hamas’ı terör örgütü ilan etti Gazze’ye yardıma karşı çıktı | CHP’li belediyelerin katil İsrail ile kardeşlik protokolü
4 dakikada Ekrem İmamoğlu’nun 5 yılı! Arızalar, İhale kıyakları bitmeyen tatiller... İstanbul, yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değildir
CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan kamu görevlilerine tehdit: Devran dönerse niye böyle yaptık demesinler
ABD dergisi KAAN’ı mercek altına aldı! En önemli özelliğini paylaştılar: Türkler yeni bir titan üretti!
SON DAKİKA