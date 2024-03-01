Türkiye’yi ayağa kaldıran çocuk gelin davasında yeni gelişme! Tarih belli oldu

SANIKLAR 6 MAYIS'DA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının bozulmasından sonra dosya yeniden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme bozulmanın ardından ilk duruşmanın 6 Mayıs saat 10.00'da yapılmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.'nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak'ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur H.K.G.'nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.