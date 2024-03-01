T.C Kimlik Numarasını ezbere bilenlerin tamamını ilgilendiriyor! Sonuca bakanların tamamı...

T.C. kimlik numarası sadece kimliğimizi teyit eden bir dizi rakamdan ibaret değildir; aynı zamanda kişiliğimiz hakkında da bazı ipuçları içerir. Vatandaşlar genellikle, bu 11 haneli numarayı, nüfus kayıt örneğine her seferinde bakmak yerine ezberlemeyi tercih eder. Bu noktada, her bireyin benimsediği farklı bir ezberleme yöntemi bulunur. Kimi ikişerli, kimi üçerli gruplar halinde bu numarayı ezberler. İşte bu gruplandırma, zeka türümüz hakkında önemli ipuçları sunar.