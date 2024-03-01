T.C Kimlik Numarasını ezbere bilenlerin tamamını ilgilendiriyor! Sonuca bakanların tamamı...

Sosyal ve Müzikal Zeka: 3-2-2-2-2 Gruplandırması
Sosyal ve müzikal zeka sahibi kişiler, konuşma yetenekleriyle hemen dikkat çeker ve genellikle liderlik pozisyonunda bulunurlar. Araştırmacı yönleri sayesinde geniş bir bilgi yelpazesine sahiptirler.
Sorgulayıcı ve Sportif Zeka: 4-4-3 Gruplandırması
Bu zeka grubuna dahil olanlar, hayatı ve çevrelerindeki olayları sürekli sorgularlar. Araştırmacı doğaları, onları bilgi arayışında inatçı kılar ve hareketli bir yaşam sürdürmeyi tercih ederler.
Matematiksel ve Sosyal Zeka: 3-3-2-3 Gruplandırması
Bu gruptaki bireyler, analitik düşünme yetenekleriyle sorunlara karşı soğukkanlı yaklaşır ve aynı zamanda sosyal ilişkilerini geliştirme konusunda da başarılıdırlar.
Sosyal ve Görsel Zeka: 2-3-3-3 Gruplandırması
Görsel ve sosyal zeka sahibi kişiler, dikkat çekici görsel hafıza becerileriyle ve sosyal etkinliklerdeki yıldız rolleriyle öne çıkarlar.
Kişisel-İçsel ve Sosyal Zeka: 4-3-2-2 Gruplandırması
Bu zeka türü, bireylerin duygularını ifade etme ve içsel dünyalarını tanıma konusunda güçlü olmalarını sağlar. Duygusal ve mantıksal düşünce arasında bir denge kurarlar.
Natüralist ve Kişisel-İçsel Zeka: 2-3-2-2-2 Gruplandırması
Doğaya ve çevreye karşı derin bir anlayışa sahip olan bu kişiler, yaşam ve kendileri üzerine derinlemesine düşünürler.
Müzikal ve Dilbilimsel Zeka: 3-3-3-2 Gruplandırması
Müzik ve dil yetenekleri gelişmiş olan bu bireyler, müzik aracılığıyla ifade yetenekleri ve duygusal iletişim becerileri ile tanınırlar.