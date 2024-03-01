Kocasından şikayetçi oldu: Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi

İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri her gün yeni bir rezilliğe sahne oluyor.
U.A. isimli şahsın para kazanmak amacıyla karısı F.A'yı bu sohbet sitelerine girmeye zorladığı, eşinin bunu kabul etmemesi üzerine "kadın" gibi davranarak kendisinin başkalarıyla görüştüğü ve karşılığında bu kişilerden para istediği iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'de bir anaokulunda hizmetli olarak çalışan F.A. (31) ile Tokat'ta restoranda çalışan U.A. (37), yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyadan tanıştı.
KARISINI ERKEKLERLE KONUŞMAYA ZORLADI
Evlenmeye karar veren çift, bir süre Tokat'ta ikamet ettikten sonra sırasıyla İzmir, Gebze ve Sakarya'da yaşadı. Aynı zamanda çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 5 yaşlarında olmak üzere 2 kızı dünyaya geldi. 5 yıllık evli çiftin arasında taşındıkları Sakarya'da problemler başladı. İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, U.A. ile F.A'nın arasını bozdu.
U.A'nın karısı F.A'yı bu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorladığı öne sürüldü.
KADIN KILIĞINA GİRİP SOYUNDU
İddiaya göre, F.A'nın bunu kabul etmemesi üzerine U.A. farklı bir yönteme başvurdu. Kadın kılığına girdiği, sesini de değiştirerek başka erkeklerle sohbet ettiği ileri sürülen U.A'nın, bu şekilde canlı sohbet sitelerinden para kazandığı iddia edildi.
"EŞİM BENİM TELEFONUMDAN BİRÇOK KİŞİYLE YAZIŞTI" İDDİASI
Öte yandan, 2022 yılının temmuz ayında Bursa'da yaşayan C.S. (34), iddiaya göre, sosyal medya üzerinden F.A. ile tanıştı ve ikili bir süre mesajlaştı. F.A'nın görüntülü konuşma için 100 TL istediği, C.S'nin de parayı gönderdiği öğrenildi.