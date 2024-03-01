Kocasından şikayetçi oldu: Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi

Bir süre sonra F.A'nın C.S'yi aralarında geçen yazışmaları yaymakla tehdit ederek, düzenli olarak para istediği iddia edildi. Şantaja dayanamayan C.S'nin ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu, F.A. hakkında dava açıldığı bildirildi. Suçlamaları reddeden F.A. ise bu yazışmaları kendi telefonundan U.A'nın yaptığını, eşinin bu şekilde birçok kişiyle yazıştığını iddia etti.

2023 yılının ocak ayında Sakarya'dan Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelen F.A., eşi U.A'dan boşanmak için dava açtı.



"YAŞADIĞIMIZ MAĞDURİYETLERDEN DOLAYI DELİLLERİ OLUŞTURMAM İKİ SENEMİ SÜRDÜ"

Yaklaşık bir yıldır eşinden ayrı yaşadığını söyleyen F.A., "Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü. Delilleri elde ettikten sonra polise ihbar ettim ve boşanma davası açtım. Eşimle evlenirken bana restoranda çalıştığını söylemişti. Dışarıdan normal aile gibi görünüyorlardı. İnternetten tanıştık ve evlendik. Evlendikten sonra sürekli adres değiştirmeye başladık. Sürekli çevresindeki insanlara yalan söylüyordu. Daha sonra bana da yalanlar söylediğini anladım" dedi.