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Kolonlarının kesildiği ortaya çıkmıştı! 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında kırmızı bülten talebi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişiye mezar olan 10 katlı Ezgi Apartmanı davasında flaş gelişme yaşandı. Dosya kapsamında iddianamesini açıklayan cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı'nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi'nde kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 23:01 Güncelleme 01 Mart 2024, 23:05
Kolonlarının kesildiği ortaya çıkmıştı! 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı davasında kırmızı bülten talebi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın görüşülmesine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İkisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davada Kervan Pastanesi'nin sahipleri olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firari, fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu yargılanıyor.

Apartmanı yapan müteahhit Yakup Aktaş hakkında ise adli kontrol kararı bulunuyor.

KOLON KESİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Mimar İbrahim Yiğiter, İnşaat Mühendisi Erdi Kavaklı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Celalettin Somuncuoğlu bilirkişi olarak tayin edilmişti. Detaylı inceleme yapan bilirkişi, zemin katta kolon kesildiğini tespit edip hazırladığı raporu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Dosya kapsamında iddianamesini açıklayan cumhuriyet savcısı, Ezgi Apartmanı'nın zemininde bulunan Kervan Pastanesi'nde kolon kestikleri iddia edilen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu.

AİLELERDEN TEPKİ
Davanın son duruşmasında hazır bulunan sanıklar ile müştekiler dinlendi. Zaman zaman taraflar arasında çok sert atışmalar yaşandığı duruşmaya ara verildi. Kolon kestiği iddia edilen kaçak sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen'e duruşma salonunda bulunan ailelerden tepki gösterdi. Duruşmada müşteki avukatları sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

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