Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davanın görüşülmesine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İkisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılandığı davada Kervan Pastanesi'nin sahipleri olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel firari, fenni mesul Mehmet Tekin ve tadilatı yapan Ertan Danacı ise tutuklu yargılanıyor.