15 boş kovan bulundu | Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin kafeteryasında dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırının nedeni ne?

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.
Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.
2'Sİ AĞIR 7 YARALI
Yaralanan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı. Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
15 BOŞ KOVAN BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.
Öte yandan, yaralıların hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.