15 boş kovan bulundu | Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin kafeteryasında dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırının nedeni ne?

Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.

Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.