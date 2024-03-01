PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

15 boş kovan bulundu | Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin kafeteryasında dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırının nedeni ne?

Denizli'de öğle saatlerinde korkunç bir olay kaydedildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryaya 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 18:16 Güncelleme 01 Mart 2024, 19:11
15 boş kovan bulundu | Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nin kafeteryasında dehşet: Çok sayıda yaralı var! Saldırının nedeni ne?

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı.

▶️ Denizli'de hastane kafeteryasında silahlı saldırı!

Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.

2'Sİ AĞIR 7 YARALI
Yaralanan Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı. Yaralılarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

▶️ Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı!

BÜYÜK PANİK YAŞANDI
Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı. Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı.

15 BOŞ KOVAN BULUNDU
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

Öte yandan, yaralıların hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
CHP’li Battal İlgezdi’den Ekrem İmamoğlu’na tepki AK Parti’ye teşekkür: Yiğidi öldür hakkını yeme, tapu sorununu Murat Kurum çözdü
İYİ Parti-CHP geriliminde yeni perde | İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu’dan kendisini ’metro fatihi’ ilan eden Ekrem İmamoğlu’na: Abartma
Özgür Özel’in ’jest’ sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sert yanıt: Midem bulanıyor
Bay Kemalistlerden foto mesaj! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na Amir odasından gönderme...
Başkan Erdoğan’dan Antalya’da yoğun diplomasi
Kılıçdaroğlu’na CHP’li İBB fonlu Saraçhane operasyonu! Aleviler kazan kaldırdı... İmamoğlu utanmadan bizden oy isteyecek öyle mi?
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye’ye satışın bloke edilmesini isteyen Senatör Rand Paul’e Ermeni lobisinden tam destek
Adnan Oktar’ın Erzurum’daki yapılanması deşifre oldu! Kadın avukatlarla görüşme sırasında kameranın yönü neden değiştirildi?
Mahzen-2 operasyonunda yeni görüntüler ortaya çıktı! Dikkat çeken Ece Ronay detayı
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
ABD Başkanı Joe Biden’ın kara para aklama çetesi afişe oldu! Hunter Biden Temsilciler Meclisi’nde itiraf etti: Çin anlaşmasında büyük adam kim?
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
SON DAKİKA