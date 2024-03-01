Gıda güvenliği uzmanları uyardı! Marketlerde satılan bu ürünlerden uzak durun

Açıkta satılan ürünler hijyen standartlarına uygun olmayan koşullarda saklanabilir ve bu durum, ürünlerin sağlık açısından risk taşımasına yol açabilir. Gıda güvenliği uzmanları tüketicileri bu ürünlerin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi ve hijyen standartlarına uygunluğuna özen gösterilmesi konusunda uyarıyor. Tüketicilerin sağlıklı bir tüketim için ürün seçimlerinde daha dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.