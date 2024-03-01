Adana Seyhan’da minibüslü torbacıya 15 yıl hapis! 30 bin TL para cezası...





"UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı, sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaları ve benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak B.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık B.Ç, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü. Kimseye uyuşturucu satmadığını savunan B.Ç, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.