Efsane sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! Sosyal medya hesabından başına gelenleri böyle anlattı: Biz yandık siz yanmayın

KISMETSE OLMADI! Youtube Platformu üzerinden yayınlanan bir programın eski yarışmacılarından fenomen Aybüke Çangal, yapım şirketine dava açtı. Çangal, "Günde 18 saat çalıştırıldım. Yemek verilmedi. Yarışma hapis hayatından beterdi. Beni bütünüyle yok etmek ve gelirime ortak olmaya çalışıyorlar" dedi. Ünlü fenomen, sözleşme maddelerinin iptalini istedi. (DENİZ YUSUFOĞLU)

DERSİMİZ TÜRKÇE

Merkezi Ankara'da olan Yunus Emre Enstitüsü, örnek bir misyon yüklendi. Türkçe'yi öğretme seferberliğine girişti. 70 ülkede yüz yüze, 130 ülkede ise çevrimiçi dersler verildi. Bugüne kadar 1 milyon kişiye Türkçe öğretildi.

En büyük talep Mısır, İran ve Bosna-Hersek'ten geldi. Türkçe eğitiminde 300'ü aşkın okutmanın görev aldığı bildirildi. 2020-2023 arasında talebin yüzde 184 arttığı Türk dizileri, Türkçe'ye olan merakı da zirveye çıkarmaya yetti.

Murathan YILDIRIM