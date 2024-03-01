Efsane sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! Sosyal medya hesabından başına gelenleri böyle anlattı: Biz yandık siz yanmayın

Dolandırıcılar bu kez televizyon dünyasının ünlü ismini kandırdı.
Dolandırıcılar bu kez televizyon dünyasının ünlü ismini kandırdı.
Kelime Oyunu isimli yarışma programıyla tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını açıkladı.
Varol "Dolandırıldık... https://arcelikavm. com'dan alışveriş yapmayınız... Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor... E-ofis dedikleri Aquapark AVM'nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın..." açıklamasını yaptı. Sunucunun ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.
KISMETSE OLMADI!
Youtube Platformu üzerinden yayınlanan bir programın eski yarışmacılarından fenomen Aybüke Çangal, yapım şirketine dava açtı. Çangal, "Günde 18 saat çalıştırıldım. Yemek verilmedi. Yarışma hapis hayatından beterdi. Beni bütünüyle yok etmek ve gelirime ortak olmaya çalışıyorlar" dedi. Ünlü fenomen, sözleşme maddelerinin iptalini istedi. (DENİZ YUSUFOĞLU)
DERSİMİZ TÜRKÇE
Merkezi Ankara'da olan Yunus Emre Enstitüsü, örnek bir misyon yüklendi. Türkçe'yi öğretme seferberliğine girişti. 70 ülkede yüz yüze, 130 ülkede ise çevrimiçi dersler verildi. Bugüne kadar 1 milyon kişiye Türkçe öğretildi.
En büyük talep Mısır, İran ve Bosna-Hersek'ten geldi. Türkçe eğitiminde 300'ü aşkın okutmanın görev aldığı bildirildi. 2020-2023 arasında talebin yüzde 184 arttığı Türk dizileri, Türkçe'ye olan merakı da zirveye çıkarmaya yetti.
Murathan YILDIRIM
İNSAN MISIN YAHU!
İsrail, Gazze'de yine adeta soykırım yaptı. Reşid Caddesi'ndeki Nabulsi kavşağında gıda yardımı için toplanan Filistinli sivillere ateş açtı, bomba yağdırdı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yardım bekleyen kalabalığa yapılan saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e, yaralı sayısının 760'a yükseldiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz" ifadesi kullanıldı.
'KIZIL' MASKE
Daniela Klette (65), Kızıl Ordu Fraksiyonu adlı terör örgütünün üyesiydi. Birçok kanlı saldırıya karıştıktan sonra izini kaybettirdi. Aradan tam 30 yıl geçti. Bir gün ihbar geldi!
Alman polisi, Kreuzberg semtine baskın düzenledi. "Claudia Ivone" sahte ismini kullanan Klette, parmak izinden tespit edildi. Kaçak kadının, matematik dersi verdiği öğrenildi.
79 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 79 milyon 186 bin lira devretti. 5 bilenler 81 bin 726'şar, 4 bilenler 2 bin 22'şer, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
SEFERPERİLİK...
Erzincan'da yaşayan Nil Peri bebek SMA'ya yakalandı. Tedavisi için gereken 1 milyon 809 bin doların yüzde 37'si toplanabildi. Paranın bulunması için Erzincan'da seferberlik ilan edildi. Dernekler etkinlikler düzenledi. Her kesimden destek geldi. (HASAN ÇAKMAK)
İŞTE TÜRKİYE
Türkiye, büyüyen ekonomisi ve geniş içgücü hacmiyle dünya devi firmaları çekmeye devam ediyor. Son olarak beyaz eşya markası Haier, Türkiye'ye 70 milyon Euro'luk yeni fabrika yatırımı yaptı. Haier, 2021'de Eskişehir'de faaliyete geçirdiği bulaşık ve kurutma fabrikalarının ardından, şimdi de 70 milyon Euro'luk yeni yatırımla pişirici ürünler fabrikasını açtı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Haier fabrikasının açılışına katıldı. Kacır, Cumhuriyet'in 2. asrında ihracatta önemli paya sahip olan beyaz eşya sektörünün hız kesmeden yüksek teknolojili ve inovatif yatırımlarına devam ettiğini anlattı. Haier Avrupa CEO'su Yannick Fierling ise "Türkiye uzun vadeli stratejik ortağımız" dedi.
CANPANYA
İzmir'de Tülay-Veysi Yenigün'ün 3'üncü çocuğu olan Mihra Helin SMA'ya yakalandı. 1.5 yaşındaki Mihra'ya zatürre teşhisi konuldu. 1 ay yoğun bakımda kalan Mihra, yutma refleksini kaybetti. Burnundan beslenmeye başlayan Mihra'nın Zolgensma tedavisine ulaşması için valilik izinli bağış kampanyası başlatıldı. Yenigün çifti "Kızımızın yaşaması için destek olun" diye çağrı yaptı.
LINK'END'IN
İngiliz Daniella Thackray, safra kesesi kanserine yakalandı. Durumu ağırlaştı. O da ölümünden sonra yayınlanması için bir mesaj yazdı. Acı vedasından sonra o mesaj sosyal iş ağı platformu LinkedIn'deki hesabında paylaşıldı: Eğer bunu okuyorsanız, bilin ki kanserle savaşımı kaybettim. Ama siz hayatı sevmekten vazgeçmeyin. Tadını çıkarın.
HERKES ÜZGÜN!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılında 106 bin 588 kişinin nikah masasına oturduğu İstanbul'da 29 Şubat'ın takvim durumundan etkilendi. "Sevgililer Günü" veya "12.12.22" gibi rakamların birbirine denk geldiği sembolik günlerde nikah başvuruları sayısı artarken her 4 senede bir kez denk gelen, "artık yıl" olarak anılan 29 Şubat gününe ilgi oldukça düşük kaldı. Kentin 39 ilçesinden Adalar, Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Sarıyer, Sultangazi, Şile, Şişli ve Ümraniye'de 29 Şubat'ta kimse dünya evine girmedi.
SABIRSIZ
4 yılda bir yaşanan 29 Şubat, dünyaya gelenler için minik bir sorun getiriyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde dünyaya gelen bebek de ailesine büyük mutluluk yaşattı. Ömer Asaf adı verilen minik bebek de ilk doğum gününü 4 yıl sonra kutlayacak. Bebeğinin 29 Şubat'ta dünyaya gelmesinin kendilerini de şaşırttığını söyleyen 26 yaşındaki anne Elif Lütfüoğlu, "Beklemiyorduk, doğuma vardı. Asaf sabırsız çıktı" dedi.
ŞİMDİ İANDI
BBC, İskoçya'da polisin Emma Caldwell'in öldürülmesinden sonraki aylarda yanlışlıkla dört Türkü suçlayarak, asıl katili ortaya çıkarma şansını kaçırdığını ortaya çıkardı. Katil Iain Packer, kıdemli polis memurları tarafından cinayeti takip eden aylarda şüpheli olarak görülmedi ancak Emma'nın cesedinin uzak bir ormanda bulunmasından neredeyse 19 yıl sonra suçu kanıtlandı. Iain Packer da suçunu itiraf etti.
79 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 79 milyon 186 bin lira devretti. 5 bilenler 81 bin 726'şar, 4 bilenler 2 bin 22'şer, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
ZİMMET RAPORU
Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin dolandırıcılık mağduru olduğu davada yeni gelişme yaşandı. Baba-kızın imzasını taklit edip 763 bin lirayı zimmetine geçiren firari muhasebeci Murat E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Eşine, "Ben çok battım, kaçtım. Hepsi benim yediğim paralar" mesajını, "Şahsi borçlarım için dedim" diyerek açıkladı. İmza taklit etmediğini öne süren sanık, "İş yerinden bir anda ayrıldığım için suçlanmış olabilirim" dese de bilirkişi raporu binlerce liranın sanık tarafından çekildiğini ortaya çıkardı. (Arzu KAYA)
ECZANE DEĞİL MARKET!
Adana'da E.B, eşi H.B.'nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirketi açtı. Çiftin, hastalara ait kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçların kullanılmış gibi gösterip, usulsüz yollarla temin ederek yurt içinde ve yurt dışında sattığı ortaya çıktı. Üzerinde 'market manav' tabelası bulunan ancak depo olarak kullanılan çiftin işyerine baskın düzenleyen polis, çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirdi. Çift, adli kontrolle serbest bırakıldı.
NAT TAVIR
İngiltere'de Rothschild Ailise'nde kriz çıktı. This is Monday, Lord Jacob Rothschild'in 4 çocuğunun birbirine girdiğini yazdı. "3 kardeşin, 5. Baron Nat Rothschild'i kabul etmediğini" vurguladı. "Playboy gibi yaşayan birinin liderliği bizim için geçerli değil" dediklerini hatırlattı. Nat'ın, servetlerini bitireceği iddiası ortaya atıldı.
F-16'LAR GELİYOR
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD'nin mektubunu anlattı. 40 yeni F-16 Blok-70'in tedariki, mevcut 79'unun ise modernizasyonu, mühimmat ve teçhizatını içeren talebe ilişkin "Taslak Teklif ve Kabul Mektubu"nun, MSB'ye ulaştığını açıkladı.
KUTSAL KORUMA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu hatırlattı. Buna yapılan ve yapılacak saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu anlattı. "Kitap, Müslümanlar için kutsal emanettir. Tüm insanlar için de öyledir" ifadesini kullandı.
MOTORİNE İNDİRİM
Petrol fiyatlarındaki düşüş, pompaya da yansıdı. Mazota 1 lira 35 kuruşluk indirim yapıldı.
FENALIK BA'SICAK'
Uzmanlar uyardı: 2024 yılının yaz aylarında sıcaklık rekoru kırılacak. Termometreler 50'ye çıkacak!
TEHLİ'KEK'Lİ GIDALAR!
İngilizler 10 milyon veriyi inceledi. Bisküvi, kek gibi işlenmiş gıdaların vücuda zarar verdiğini tespit etti.
ARAKLAMA MOTORU GOOGLE
Avrupa'da 30'u aşkın medya kuruluşu, Google'ın reklam uygulamalarının rekabet kurallarına aykırı olduğunu iddia etti. Mahkemeye gitti. Dava açıp şirketten 2,1 milyar Euro tazminat istedi.