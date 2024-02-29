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Şengül Kurum kimdir, mesleği nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şengül Kurum kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanması sonrasında, dikkat çeken isimlerden biri de eşi Şengül Kurum oldu. Şengül Kurum'un hayatı, ailesi, mesleği ve çocukları hakkında birçok detay merak ediliyor. İşte Şengül Kurum kimdir sorusunun cevabı ve tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 18:45 Güncelleme 29 Şubat 2024, 19:09
Şengül Kurum kimdir, mesleği nedir? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un eşi Şengül Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şengül Kurum kimdir sorusu için araştırmalar hızlandı. Peki, Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum kimdir, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Şengül KurumŞengül Kurum

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Şengül Kurum, Türk eğitim camiasında Matematik öğretmeni olarak tanınan bir isimdir ve aynı zamanda Murat Kurum'un eşi olarak bilinmektedir. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden İnşaat Mühendisliği diploması ile mezun olan Şengül Kurum, akademik başarısıyla ön plana çıkmıştır. Murat Kurum ile 2000 yılında gerçekleştirdikleri evlilikleri, üç çocuklarıyla mutlu bir aile hayatına sahip olduklarını göstermektedir.

Matematik alanındaki bilgi ve öğretmenlik tecrübesi, Şengül Kurum'un eğitim camiasında önemli bir konumda olmasını sağlamıştır. Eğitim ve öğretimdeki başarıları, sadece öğrencileri tarafından değil, aynı zamanda meslektaşları ve veliler tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Ayrıca, eşi Murat Kurum'un siyasi kariyerinde de destekleyici bir rol üstlenerek, aileleriyle birlikte toplumun çeşitli alanlarında etkili olmaktadırlar.

Murat Kurum, 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum

Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? 31 Mart Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum eğitimi, ailesi, eşi ve biyografisi...Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? 31 Mart Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum eğitimi, ailesi, eşi ve biyografisi...
Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? 31 Mart Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum eğitimi, ailesi, eşi ve biyografisi...

MURAT KURUM KİMDİR?

Türk siyasetçi, mühendis, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili.

AK Parti İSTANBUL Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu!

7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

MESLEKİ KARİYERİ

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.
Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

BAKANLIK DÖNEMİ

Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.

Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Yaraların sarılması, afet bölgelerinin yeniden ihyası için sahada, afetzedelerle günlerce bir arada olan Kurum; Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun'da şehirleri adeta yeniden inşa etti. Onun döneminde, 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla şehirlere kazandırıldı. Asrın felaketinin ardından 58 gün bölgede kalan Kurum, afetzedeler için geçici yaşam alanları kurdurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.

Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren Murat Kurum, başta Bursa, Balıkesir, Konya olmak üzere 81 ilde 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına kavuşturdu. 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı. Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde, yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ünü tamamlandı. Yine bakanlık görevi boyunca Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için büyük çaba harcadı.

Profesyonel çalışma hayatında devletin her kademesinde vatana ve millete hizmet için gece gündüz çalışan Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına TBMM çatısı altında devam etmektedir.

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