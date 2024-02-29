Şengül Kurum

ŞENGÜL KURUM KİMDİR?

Şengül Kurum, Türk eğitim camiasında Matematik öğretmeni olarak tanınan bir isimdir ve aynı zamanda Murat Kurum'un eşi olarak bilinmektedir. 1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden İnşaat Mühendisliği diploması ile mezun olan Şengül Kurum, akademik başarısıyla ön plana çıkmıştır. Murat Kurum ile 2000 yılında gerçekleştirdikleri evlilikleri, üç çocuklarıyla mutlu bir aile hayatına sahip olduklarını göstermektedir.

Matematik alanındaki bilgi ve öğretmenlik tecrübesi, Şengül Kurum'un eğitim camiasında önemli bir konumda olmasını sağlamıştır. Eğitim ve öğretimdeki başarıları, sadece öğrencileri tarafından değil, aynı zamanda meslektaşları ve veliler tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Ayrıca, eşi Murat Kurum'un siyasi kariyerinde de destekleyici bir rol üstlenerek, aileleriyle birlikte toplumun çeşitli alanlarında etkili olmaktadırlar.

Murat Kurum, 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.