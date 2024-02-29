İSTANBUL SEÇİM ANKET SONUÇLARI! 31 Mart yerel seçim anket sonuçlarına göre kim önde? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?

1

Türkiye genelinde milyonlarca seçmen 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yeni belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinin ve muhtarların belirleneceği bu kritik seçimde son anket sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, her yerel seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok merak edilen şehirlerin başında geliyor.