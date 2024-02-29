İSTANBUL SEÇİM ANKET SONUÇLARI! 31 Mart yerel seçim anket sonuçlarına göre kim önde? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Yerel seçimlerde yeni belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve muhtarlar seçilecek. Seçime günler kala anket sonuçları sık sık gündeme geliyor. 81 ildeki anket sonuçları merak edilirken İstanbul'da yapılan son seçim anketleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş siyasi partilerin oy oranlarını, hangi adayın kaç puanla önde olduğunu araştırıyor.
Türkiye genelinde milyonlarca seçmen 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yeni belediye başkanlarının, belediye meclisi üyelerinin ve muhtarların belirleneceği bu kritik seçimde son anket sonuçları büyük bir merakla takip ediliyor. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, her yerel seçimde olduğu gibi bu seçimde de en çok merak edilen şehirlerin başında geliyor.
MURAT KURUM-EKREM İMAMOĞLU OY ORANLARI NASIL?
Hilmi Daşdemir'in başkanlığını yaptığı araştırma şirketi Optimar'ın son anketine göre, İstanbul seçimlerinde adayların oy oranlarını ortaya çıkardı.
Ankete göre, AK Parti'nin adayı Murat Kurum, yüzde 41.7'lik bir oy oranıyla öne geçmiş durumda.