"Çıplak görüntülerimiz elinde" | Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı! Soyunma odasını böyle dikizlemiş...

Türkiye'nin gündemine oturan olay İstanbul'da bulunan ünlü muhallebici zincirinin bir şubesinde yaşandı.
Türkiye'nin gündemine oturan olay İstanbul'da bulunan ünlü muhallebici zincirinin bir şubesinde yaşandı.
HER ŞEY İŞTEN KOVULMASIYLA ORTAYA ÇIKTI
Tekin K., ünlü muhallebicinin Bahçelievler şubesinde unlu mamul ustasıydı. Ancak genç adam 6 Nisan 2023'te şirkette geçirdiği kaza yüzünden iş görmezlik raporu aldı. Durumdan haberdar olan şirket müdürü Sümmani K., herhangi bir iş kazasının olmadığını belirterek Tekin K.'yı işten attı.
SOYUNMA ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI
Tekin K., işten haksız yere kovulduğunu belirterek İş Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Yargılama sırasında Sümmani K., dosyaya kamera kayıtlarını sundu. Kayıtları izleyen Tekin K., ve çalışma arkadaşları adeta şoke oldu. Çünkü şirkette 22 adet kamera olduğunu sanan personeller 23'üncü kameranın soyunma odasında bulunduğunu ve gizlice kayıt yaptığını öğrendi.
GİZLİ KAYIT GÖRÜNTÜLERİNİ MAHKEMEYE SUNMUŞ
Özel görüntülerinin gizlice kayıt altına alınarak mahkemeye delil şeklinde sunan Sümmani K.'dan şikayetçi olan Tekin K., mahkemeye diğer 22 adet kameradan hiçbir görüntü sunulmadığını, aksine gizli kayıt yapan kameranın görüntülerinin sunulduğunu, böylece özel hayatlarının gizlice kayıt altına aldıklarını öğrendi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Tekin K., şirket müdürünün cezalandırılmasını talep etti.
"ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİMİZ ELİNDE"
Tekin K., tarafından savcılığa verilen şikayet dilekçesinde şüphelinin soyunma odasını kayıt altına aldığını, böylece çalışan tüm personeli dikizlediği anlatıldı. Gizli kameradan iş mahkemesine sunulan görüntülerle haberdar olduğunu belirten çalışan, personelin çıplak görüntülerinin Sümmani K.'nın elinde bulunduğuna dikkat çekti.
3 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Şikayet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılıkta ifade veren şüpheli üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Yürütülen soruşturma sonunda Sümmani K., hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.