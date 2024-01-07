"Çıplak görüntülerimiz elinde" | Ünlü muhallebicide gizli kayıt skandalı! Soyunma odasını böyle dikizlemiş...

HER ŞEY İŞTEN KOVULMASIYLA ORTAYA ÇIKTI Tekin K ., ünlü muhallebicinin Bahçelievler şubesinde unlu mamul ustasıydı. Ancak genç adam 6 Nisan 2023'te şirkette geçirdiği kaza yüzünden iş görmezlik raporu aldı. Durumdan haberdar olan şirket müdürü Sümmani K., herhangi bir iş kazasının olmadığını belirterek Tekin K.'yı işten attı.





SOYUNMA ODASINDAN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Tekin K., işten haksız yere kovulduğunu belirterek İş Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Yargılama sırasında Sümmani K., dosyaya kamera kayıtlarını sundu. Kayıtları izleyen Tekin K., ve çalışma arkadaşları adeta şoke oldu. Çünkü şirkette 22 adet kamera olduğunu sanan personeller 23'üncü kameranın soyunma odasında bulunduğunu ve gizlice kayıt yaptığını öğrendi.