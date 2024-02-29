Sahte para sayarak paylaşım yapan fenomen Aleyna Dalveren gözaltına alınmıştı: Bileğine sıkışan kelepçeyi itfaiyeciler çıkardı!

CEZADAN 'KEÇİ'MADI Niğde'de ekipler bir avcının yaban keçisi avına çıktığı yönünde ihbar aldı. 5 gün boyunca Demirkazık Dağı ve çevresinde arama yaptı. Bu sırada yaban keçisini vuran avcı aracıyla alandan uzaklaştı. Ekipler, vurduğu yaban keçisini almaya gelen şüpheliyi yakaladı. Söz konusu kişiye, avladığı yaban keçisi için toplam 311 bin 522 TL tazminat ve idari para cezası kesildi.

ELLERİNİZ KIRILSIN Mersin'de lise müdürü İ.T. (43) ile oğlu A.O.T. (17), belediye otobüsünde yolculuk yapan R.P. (77) ve eşi H.P. (71) ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Baba ile oğlu, kalp pili takılı, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken yaşlı adam ve eşini öldüresiye dövdü. Mahkemeye sevk edilen İ.T. cezaevine gönderilirken, oğlu serbest bırakıldı.

181 MİLYON DEVRETTİ 6+JOKER bilen çıkmayınca 181 milyon 543 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 407 bin 224'er, 4 bilenler 3 bin 903'er, 3 bilenler 296'şar, 2 bilenler 33'er lira alacak.





BİR KİŞİYE 1.2 MİLYON

5+1 BİLEN bir kişi, bir milyon 288 bin lira kazandı. 5 bilenler 11 bin 282'şer, 4+1 bilenler 951'er, 4 bilenler 95'er, 3+1 bilenler 64'er, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 26'şar, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.

OY MONİCA!

ABD Başkanı Bill Clinton ile yasak aşk yaşayan Monica Lewinsky, yıllar sonra Reformation adlı markanın "Güç Sende" adlı kampanyası için kamera karşısına geçti. Kadınları seçimde oy vermeye davet etti. "Güçlü bir kombin giymek daha iyi bir birlik oluşturmayacaktır. Ama gidip oy vermek bunu yapmak için iyi bir başlangıç olabilir" dedi.



SARSICI TEHDİT

Türkiye, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Belediye başkan adayları ve meclis üyelerinin listeleri, seçim kurullarına teslim edildi. Bu arada mahalle muhtarlıkları için de adaylar büyük bir rekabete girişti. Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlık yarışı için adaylıklar açıklanırken bazı isimler, sosyal medyayı meşgul etti. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde muhtar adayı olan model Simurg Sarsılmaz, çok iddialı olduğunu söyledi. Mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan Sarsılmaz, 31 Mart'ta 4 erkek adaya karşı yarışacağını bildirdi. Ancak sosyal medyadan yüzlerce ölüm tehdidi alan güzel model, "Adaylıktan çekiliyorum. Beni tehdit edenleri savcılığa şikayet edeceğim" dedi.



'KATE'KULLİ

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir numaralı varisi Prens William'ın, eşi Galler Prensesi Kate Middleton ile sorun yaşadığı öğrenildi. Prens William'ın boşanmak istediği iddia edildi. Hatta Kral Charles'ın pankreas kanseri olduğu, birkaç ay sonra tahtı Prens William'a bırakacağı için ayrılık davasının kısa sürede sonuçlanacağı da dillendirildi.



GÜL'E 5 YIL HAPİS

MİT tırları görüntüleriyle ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün davası bitti. Hakim o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Gül'e "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir haber var. Dolayısıyla bu direkt habere cezadır" dedi. Gül'ün verilen cezanın kesinleşmesi halinde 2 yıl 6 ay hapis yatması bekleniyor. Deniz YUSUFOĞLU

10 YIL SONRA YENİDEN 10 MİLYAR EURO'LUK YATIRIM

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, 2013 yılında tahta çıkmasının ardından Fransa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Al Thani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Macron ve Al Thani'nin "İki ülke arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği ilişkilerini" her düzeyde güçlendirme ve geliştirme yollarını ele aldıkları kaydedildi.

PAPA KOMADA

Papa Francis grip nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mezarını seçip vasiyetini yazdı.



MASKARA OLDU

Kocaeli'de kozmetikçi Emin Kırdudu, internetten 120 bin TL'lik 800 maskara sipariş etti. Ama para gitti, ürünler de gelmedi!



İSRAİL'İ ROTHSCHILD KURDU

İsrail Başbakanı Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınladı: Baron Rothschild, Yahudi devletini kurdu. Lord Jacob Rothschild, gururlu desteği sürdürdü.



SON NEFES

Balıkesir Erdek'te Nilay ve İsmail Topçu'nun tek yumurta ikizlerinden Ulaş (5), rahatsızlandı. Kusmaya başladı. Ancak kusmuğu nefes borusuna kaçtı. Bir anda tıkanan çocuk, ne yazık ki kurtarılamadı.