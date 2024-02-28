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Balıkesir'de akşam saatlerinde facia | Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü! Bölgede son durum ne?

Balıkesir'in Karesi ilçesinde akşam saatlerinde facia yaşandı. Freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) hayatını kaybetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 00:58 Güncelleme 29 Şubat 2024, 00:59
Balıkesir’de akşam saatlerinde facia | Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü! Bölgede son durum ne?

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki 20 R 0721 plakalı kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı.

▶️ Balıkesir'de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

EVE ÇARPARAK DURABİLDİ
Hızlanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı. Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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