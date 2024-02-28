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Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Taksici Oğuz Erge’yi öldüren katil Delil Aysal hakkında dikkat çeken rapor! Akıl sağlığı yerinde mi?

İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge, üşümesin diye aracına aldığı Delil Aysal tarafından 3 kurşunla öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan ve mahkemede "Psikolojik sıkıntılarım vardı" savunması yapan katil Delil Aysal'ın cezai ehliyet raporu hazırlandı. İşte Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda dikkat çeken akıl sağlığı detayı...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 19:03 Güncelleme 28 Şubat 2024, 19:26
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Taksici Oğuz Erge’yi öldüren katil Delil Aysal hakkında dikkat çeken rapor! Akıl sağlığı yerinde mi?

Gaziemir ilçesinde, 31 Ocak 2024 günü meydana gelen olayda taksici Oğuz Erge (44), soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi Delil Aysal (19) tarafından 3 kurşunla vurularak öldürülmüş, cinayet anı araç içindeki kameraya yansırken, görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

▶️ İzmir Gaziemir taksici videosu infial yarattı!

GÖRÜNTÜLER VİCDANLARI SIZLATMIŞTI
"Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin, yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonrada araçtan ayrıldığı anlar kamera görüntülerine yansımıştı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP, KABUL ETTİ
Katil Delil Aysal, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 16 Şubat günü 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

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Duruşmaya; tutuklu sanık Delil Aysal, taraf avukatları, taksici Oğuz Erge'nin yakınları da katıldı.

3'ÜNÜ TAKSİ ŞOFÖRÜNE 2'SİNİ HAVAYA
Savunma için söz verilen katil Delil Aysal, kamera görüntülerini kabul ettiğini ancak seste oynama olduğunu ileri sürerek, "Ben taksiciye 'kimseye güvenme' demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı; 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi.

Mahkemede, olay gününe ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve araç içi kamera görüntüleri de izlettirildi. Mahkeme başkanı Delil Aysal'a, olay günü taksiye sağ arka kapıdan binmesine rağmen neden şoförün kör noktasına gelen sol arka koltuk kısmına geçtiğini sordu. Sanık ise o an bu durumu fark etmediğini öne sürdü.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI
16 Şubat'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporun mahkemeye getirilmesine, olayda bugün dinlenmesi gereken iki sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mart 2024 gününe erteledi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanan Delil Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu ise, mahkemeye ulaştı.

"TAM OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi: "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının tespit edilemediği, suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu görülmüştür."

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