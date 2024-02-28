Türk sanatçı tarihe geçti: Refik Anadol’un NFT eseri 1.3 milyon dolara satıldı! Dünya medyası manşetlerine taşıdı

Sanatçı son olarak Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu 'nda mercanların parlak görüntülerini bir duvara yansıttı. New York'taki Modern Sanat Müzesi (MOMA), Anadol'un makine öğrenimi modelinin müze koleksiyonundakilere dayalı sanat eserleri ürettiği 'Unsupervised – Machine Hallucinations'ı satın aldı.

Yapay Zeka uygulaması, sanat dünyasında da yer buldu. Türkiye'de bu konunun öncü isimlerinden biri Refik Anadol oldu. Anadol'un sanatı, teknolojinin gücünü yansıtırken izleyicileri 3 boyutlu bir dünya ile buluşturdu.

YAPAY ZEKANIN YILDIZI

Anadol'un Barcelona'daki ünlü Casa Batllo evinin ön cephesini yeniden tasarlayarak ortaya çıkardığı 'Casa Batllo: Yaşayan Mimari' adlı dinamik NFT eseri açık artırmada 1 milyon 380 bin dolara (21 milyon TL) alıcı buldu.

Tüm dünyada manşetlere çıktı. Sanatçıdan bu kez saygın İngiliz dergisi The Economist'te övgüyle söz edildi. The Economist dergisi, yapay zeka sanatının öncülerinden biri olarak dünyada büyük ün yapan Anadol'u detaylı bir haberle okurlarına tanıttı. Economist, 'Yapay zeka sanatının parlayan yıldızı' diyerek nitelendirdiği Anadol'un, dijital veriyi bir pigment gibi kullanarak, renklerin ve formun büyüleyici birlikteliğini ortaya koyduğunu okurlarına aktardı.