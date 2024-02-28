Depresyon hastası Jaimey Gunton 36 saat uyutulmadı! Akupunktur desteği ile 47 yaşındaki kadının beyni sıfırlandı

BAHİSE DOLANDI İzmir'de yaşayan Mehmet Fidan (45), sosyal medyadaki yasa dışı bahis sitesinden maç skorları üzerine bahis oynamak istedi. Ancak 114 bin 970 TL dolandırıldı. Şikayetçi olan Fidan, "Para gönderirken hiç düşünmedim. Borçlarım vardı. Tuzağa düştüm. Bir cahillik yaptım. Siz de tuzağa düşmeyin" dedi.

KÖYDE TEK BAŞINA Kütahya'da 54 yıl önce bir deprem meydana geldi. Bölge halkı yöreyi terk etti. Kalfalar Köyü'nde ise bir tek İbrahim Elaslan kaldı. Eşini kaybeden Elaslan, 4 çocuğu ve 11 torununun başka yerlerde yaşadığını söyledi. Yalnız kalmaktan sıkılmadığını belirten Elaslan "Caminin anahtarı bende. Tek başıma namaz kılıyorum. Bazen tek başına da pazara gidiyorum" dedi.

3 SAAT SONRA SALDIRDILAR Hastaneye kaldırılan Dilan Özdemir, kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı. Olaydan 3 saat sonra ise Selam Şenci (26), Seyhan'daki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın 5 kişi tarafından bıçaklandı. Özel hastanede hayatını kaybeden Şenci'nin, genç kızın arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine 5 kişinin Şenci'yi öldürdüğü anlaşıldı.

DİLAN İNTİKAMI Adana Yüreğir'de Turan Özdemir (54), önceki gün öğlen saatlerinde uyuşturucu kullandığı için tartıştığı kızı Dilan (19) ile ara sokakta karşılaştı. Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Olay büyüyünce baba, kızını bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçtı.



73 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 73 milyon 841 bin lira devretti. 5 bilenler 77 bin 966'şar, 4 bilenler bin 995'er, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

'AH'MED!

Filistinli Ahmed Ghuferi, İsrail'in Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanında tüm akrabalarını kaybettiğini söyledi. Kendisi ve amcasının evlerine İsrail füzesi isabet ettiğinde Eriha kentinde olan Ghuferi, eşi, üç kızı, annesi ve 4 erkek kardeşiyle birlikte toplam 103 akrabasının ölümü üzerine şok geçirdi. Çocuklarının cenaze törenine bile katılamadığını söyledi.



'GÖLE' DONDU

Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler dün gece eksi 32 dereceye ulaştı. Sibirya'yı aratmayan ilçede nehir ve dereler buz tuttu, araçlar çalışmadı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğukların birkaç gün daha eksi 30'larda olacağı açıklandı. Ardahan ve ilçeleri Sibirya soğuklarını yaşarken, Antalya'da hava sıcaklığı 22 dereceye ulaştı. Vatandaşlar kendini sahillere attı.



'TRUMP' TAVIR

Prens Harry ve eşi Meghan Meghan Markle, Kraliyet Ailesi'ne isyan etti. ABD'ye yerleşti. Biden yönetimi tarafından kabul edildi. Ancak ABD eski Başkanı Donald Trump, Sussex çiftine sert mesaj gönderdi. "Biden onlara fazla nazik davrandı. Ben olsam onları korumazdım. Kraliçe'ye ihanet ettiler. Bu affedilemez" dedi.

GÜZELİN BAHTI KARA OLURMUŞ!

Sakarya Akyazı'da Ali Rıza Aslan, boşanma aşamasındaki eşi Hatun Aslan'ın (29) kaldığı baba evini bastı. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Olay, yerini kavgaya bıraktı. Koca, silahla önce eşine, sonrasında da kendisine sıktı. Silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının sosyal medya hesabı üzerinden 15 Ocak'ta yaptığı "Güzelin bahtı kara olurmuş" yazılı paylaşımı ise dikkat çekti.



EŞ DEHŞETİ

İstanbul Pendik'te Sevilay Karlı (35), barışma teklifini reddedince 5 ay önce boşandığı eski eşi Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı gözaltına alındı. İzmir Aliağa'da da Ahmet Çankaya (48), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem Çankaya'yı (43) iş görüşmesi çıkışında bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



TARİHİ BAĞIŞ

ABD'deki Albert Einstein Tıp Fakültesi'ne 1 milyar dolarlık bağış yapan Dr. Gottesman, "Eğitimin ücretsiz olacağını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi. 55 yıldır üniversite ile işbirliği yapan 93 yaşındaki Gottesman, mütevelli heyetinin de başkanı. Gottesman aynı zamanda, Wall Street'in önde gelen isimlerinden olan ve 2022'de ölen David Gottesman'ın eski eşiydi.



FREDERİK'SON'!

Bir başbakan zor durumda... Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Instagram hesabında yaptığı yemek paylaşımı ülkeyi ikiye böldü. Frederiksen'in paylaşımında çiğ tavuk kesmek için kullandığı kesme tahtasında soğan kesmesi Danimarkalıların karışık tepkilerine neden oldu.

Paylaşım pek çok okuyucunun Başbakan Frederiksen'in sağlığı konusunda endişelenmesine de yol açtı. Gıda uzmanları, "Bu büyük risk. Tavuk birçok bakteri taşıyor. O tahtada sebze kesilmesi kabul edilemez" dedi. Birçok dernek açıklama yaptı. Bu durumu skandal olarak niteledi. Hatta Başbakan Frederiksen'i istifaya davet edenler de oldu. Bu kadar büyük tepkiye rağmen Frederiksen'in özür dilememesi skandalı daha da büyüttü.

UÇAN LASTİK

İstanbul Zeytinburnu'nda kaldırımda yürüyen insanların üzerine otomobil lastiği düştü. Şans eseri ölen ya da yaralanan yok!