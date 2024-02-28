HAVA DURUMU | İstanbul’da göz gözü görmüyor! Meteoroloji’den birçok ile uyarı



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. METEOROLOJİDEN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak, Van için sarı kodlu uyarıda bulundu. BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu