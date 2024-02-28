HAVA DURUMU | İstanbul’da göz gözü görmüyor! Meteoroloji’den birçok ile uyarı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebi ile oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı (karbon monoksit) zehirlenmeleri, tipi, kar savrulması, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgarın yarın (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİDEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Şırnak, Van için sarı kodlu uyarıda bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu