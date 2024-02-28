3 saat arayla öldürülen Dilan ile Selam’ın sevgili olduğu ortaya çıktı! İfadesinde her şeyi anlattı: Kötü yola düşmüştü...

Selam Şenci



OLAYA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemede, Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı. Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken; Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine arkadaşlarının Şenci'yi otoparka çağırarak öldürdüğü de iddia edildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlanan Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.