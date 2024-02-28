İstanbul’da gökyüzü neden kırmızı? Ateş gökkuşağı neden olur? Görenler hayran kalıyor

İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada görülen ateş gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Yağmur yağmamasına rağmen gökyüzündeki renk cümbüşü, cep telefonlarına kaydedilen görüntülerle sosyal medyada paylaşılarak merak uyandırdı.
ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR?
Ateş gökkuşağı, nadir bir doğa olayı olup, güneş ışığının sirüs bulutlarının içindeki buz kristallerinde kırılması sonucu meydana gelir. Bu olay, güneşin ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu özel koşullarda gerçekleşir. İstanbul'da gözlemlenen ateş gökkuşağı, atmosferdeki buz kristallerinin belirli bir düzenlemeyle güneş ışığını parçalamasıyla ortaya çıkmış olabilir.
ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDEN OLUR?
Ateş gökkuşağının oluşumu, Güneş ışığının bulutlardaki buz kristallerinde kırılmasıyla açıklanır.