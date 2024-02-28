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İstanbul’da gökyüzü neden kırmızı? Ateş gökkuşağı neden olur? Görenler hayran kalıyor

İstanbul semalarında akşam saatlerinde meydana gelen ilginç bir doğa olayı, gökyüzünde iki ayrı noktada görülen gökkuşağıyla şehri büyüledi. Bu olağanüstü anı kaydeden vatandaşlar, gökyüzündeki ışık hüzmesini ateş gökkuşağına benzetirken, bu nadir görülen olguyu anlamak için meraklı sorular sormaya başladı. Peki, İstanbul'da Gökyüzü neden kırmızı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 23:09 Güncelleme 28 Şubat 2024, 23:10
İstanbul’da gökyüzü neden kırmızı? Ateş gökkuşağı neden olur? Görenler hayran kalıyor

İstanbul semalarında akşam saatlerinde gökyüzünde iki ayrı noktada görülen ateş gökkuşağı, vatandaşların ilgisini çekti. Yağmur yağmamasına rağmen gökyüzündeki renk cümbüşü, cep telefonlarına kaydedilen görüntülerle sosyal medyada paylaşılarak merak uyandırdı.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Ateş gökkuşağı, nadir bir doğa olayı olup, güneş ışığının sirüs bulutlarının içindeki buz kristallerinde kırılması sonucu meydana gelir. Bu olay, güneşin ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu özel koşullarda gerçekleşir. İstanbul'da gözlemlenen ateş gökkuşağı, atmosferdeki buz kristallerinin belirli bir düzenlemeyle güneş ışığını parçalamasıyla ortaya çıkmış olabilir.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDEN OLUR?

Ateş gökkuşağının oluşumu, Güneş ışığının bulutlardaki buz kristallerinde kırılmasıyla açıklanır.

Özellikle sirus bulutlarını oluşturan buz kristallerinin altıgen plakalar halinde düzenlenmiş olması ve yere paralel bir şekilde konumlanmış olmaları, ışığın kırılmasını sağlar. Bu özel hava koşulları, ateş gökkuşağının gökyüzünde belirmesine olanak tanır.

İstanbul'da yaşanan bu doğa olayı, şehir sakinlerini etkileyici bir görsel şölenle buluşturarak doğanın mucizelerini bir kez daha hatırlatmıştır. Ateş gökkuşağı, nadir görülen bir güzellik olup, gökyüzündeki renkleri ve atmosferdeki olağanüstü fenomenleri keşfetme fırsatı sunar.

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