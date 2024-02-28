İstanbul’da gökyüzü neden kırmızı? Ateş gökkuşağı neden olur? Görenler hayran kalıyor

Özellikle sirus bulutlarını oluşturan buz kristallerinin altıgen plakalar halinde düzenlenmiş olması ve yere paralel bir şekilde konumlanmış olmaları, ışığın kırılmasını sağlar. Bu özel hava koşulları, ateş gökkuşağı nın gökyüzünde belirmesine olanak tanır.

İstanbul'da yaşanan bu doğa olayı, şehir sakinlerini etkileyici bir görsel şölenle buluşturarak doğanın mucizelerini bir kez daha hatırlatmıştır. Ateş gökkuşağı, nadir görülen bir güzellik olup, gökyüzündeki renkleri ve atmosferdeki olağanüstü fenomenleri keşfetme fırsatı sunar.