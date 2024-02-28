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Kan donduran görüntüler | Mersin'de okul müdürü ve oğlu, otobüste yolculuk yapan yaşlı çifti vahşice darp etti!

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çift, baba ve oğlu tarafından ağır şekilde darp edildi. Büyük tepkilere neden olayda oroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. (17) ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 21:17 Güncelleme 28 Şubat 2024, 21:17
Kan donduran görüntüler | Mersin’de okul müdürü ve oğlu, otobüste yolculuk yapan yaşlı çifti vahşice darp etti!

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin, baba ve oğlu tarafından darbedilmesiyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. (17) ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.



Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, A.O.T'nin henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştıkları R.P. ve H.P'ye saldırması, daha sonra olaya dahil olan babası İ.T. ile yaşlı çiftçi darbettikleri anlar yer aldı.

Öte yandan, şikayet üzerine gözaltına alınan İ.T'nin tutuklandığı, oğlunun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, otobüste İ.T. ve A.O.T ile R.P. arasında yaşanan tartışmanın "koltuk" nedeniyle çıktığı belirtildi.



Yaşlı çiftin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bilgi verilmesine müteakip adı geçen okul müdürü 17 Ocak itibarıyla açığa alınmıştır ve idari tahkikat başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

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