Kan donduran görüntüler | Mersin’de okul müdürü ve oğlu, otobüste yolculuk yapan yaşlı çifti vahşice darp etti!

Mersin'de belediye otobüsünde yolculuk yapan yaşlı çiftin, baba ve oğlu tarafından darbedilmesiyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te A.O.T. (17) ve Tarsus ilçesindeki bir lisede müdür olarak görev yapan babası İ.T'nin, belediye otobüsünde yolculuk yaptıkları sırada tartıştıkları engelli R.P. (77) ve eşi H.P'yi (71) darbetmesi, araç içi kamerasınca kaydedildi.