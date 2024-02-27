İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C ve MLKP’ye operasyon: 21 gözaltı

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteği ile İzmir, İstanbul, Kilis, Tunceli, Çorum, Antalya, Mersin, Aydın ve Ankara'da DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 30 şüphelinin adreslerine saat 06.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.