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İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C ve MLKP'ye operasyon: 21 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:05 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:05
İzmir merkezli 9 ilde terör örgütü DHKP-C ve MLKP’ye operasyon: 21 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine operasyon düzenlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteği ile İzmir, İstanbul, Kilis, Tunceli, Çorum, Antalya, Mersin, Aydın ve Ankara'da DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 30 şüphelinin adreslerine saat 06.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

21 GÖZALTI
Yapılan baskınlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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