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Adıyaman'da aile faciası: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'da aile faciası yaşandı. Bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:16 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:16
Adıyaman’da aile faciası: Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu öldürdü.

Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.

3 ÖLÜ
112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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