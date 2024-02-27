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Çanakkale depremi Marmara-İstanbul depremini etkiler mi? Uzmanlar açıkladı! "Kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz" demişti...

Bursa'da 23 Şubat'ta 4.1, 25 Şubat'ta ise 3.4 büyüklüğünde peş peşe meyana gelen depremlerin ardından bugün (27 Şubat 2024) Çanakkale'de yaşanan deprem büyük paniğe sebep oldu. Marmara bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar sarsıntıların beklenen İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceğini araştırmaya başladı. Bursa depremleri için sık sık uyarıda bulunan ve '7 şiddetine dayanamaz' açıklamasında bulunan Naci Görür'ün Çanakkale depremi için yapacağı yorum merakla bekleniyor. İşte uzmanların deprem açıklamaları ve yorumları...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:42 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:42
Çanakkale depremi Marmara-İstanbul depremini etkiler mi? Uzmanlar açıkladı! Kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz demişti...

Bursa'da 23 Şubat'ta 4.1, 25 Şubat'ta ise 3.4 büyüklüğünde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından bugün (27 Şubat 2024) Çanakkale'de yaşanan deprem büyük paniğe sebep oldu. Peki, bu depremler neyin habercisi? İşte detaylar...

ÇANAKKALE DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ?

Marmara bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar sarsıntıların beklenen İstanbul depremini etkileyip etkilemeyeceğini araştırmaya başladı. Bursa depremleri için sık sık uyarıda bulunan ve "7 şiddetine dayanamaz" açıklamasında bulunan jeolog Naci Görür'ün Çanakkale depremi için yapacağı yorum merakla bekleniyor.

Uzmanların görüşleri geldiğinde anında haberimizde yer alacak.

"GEMLİK KESİNLİKLE 7 VE ÜSTÜ BİR DEPREME DAYANAMAZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün geçtiğimiz günlere yaptığı açıklama ise yeniden gündeme geldi. Bursa depremi için konuşan Görür konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik'te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır. Sevgiyle"

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