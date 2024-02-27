Çanakkale depremi Marmara-İstanbul depremini etkiler mi? Uzmanlar açıkladı! "Kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz" demişti...

"GEMLİK KESİNLİKLE 7 VE ÜSTÜ BİR DEPREME DAYANAMAZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün geçtiğimiz günlere yaptığı açıklama ise yeniden gündeme geldi. Bursa depremi için konuşan Görür konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar Gemlik hakkında sürekli görüş almak istiyorlar. Gemliğin konumu iyi değil. Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay İznik ve Geyve Fayının devamı. Kuzey Anadolu Fayının Güney Kolunu oluşturuyor. Yapılan bazı çalışmalara göre 1999 depremlerinden sonra güney kolun enerjisi belirli bir miktar boşaltıldı. Ama buna rağmen Gemlik kesinlikle 7 ve üstü bir depreme dayanamaz. Hem fayın üzerinde hem de kötü bir zemin üzerinde. Gemlik'te yeni imar ve iskan verilmemeli ve yapılar çevresindeki yüksek alanlara kaydırılarak özel inşaat ve mimari tekniklerle yapılmalıdır. Sevgiyle"