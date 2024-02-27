SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kağıthane'de korku dolu anlar: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı

İstanbul Kağıthane'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, kayarak 6 araca çarptı. Aracını durdurmaya çalışan şoför ise otomobille kamyonet arasında sıkıştı. O anlar kameraya yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 14:58 Güncelleme 27 Şubat 2024, 15:14
Kağıthane’de korku dolu anlar: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı

Kağıthane'de kayan aracını durdurmaya çalışan şoför otomobille kamyonet arasında sıkışıp yaralandı.

Olay, saat 09.15 Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre kamyonetle bir işyerine gelen işçi, yanlış kumaşı indirince geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför ve işçi kumaşları kamyonete koyduğu esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı.

ARACINI DURDURMAYA ÇALIŞTI
Aracın kaydığını fark eden şoför önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek istedi. Bunda da başarısız olan şoför, kamyoneti ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Şoför yaralanarak yere düşerken, kamyonet ise park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda bir kadın ve çocuk ise ezilmekten son anda kurtuldu.

OLAY KAMERADA
Olayla ilgili konuşan bir vatandaş ise kamyonetin kaydığını şoförün ise aracı tutmak isterken arada sıkıştığını söyledi.

Feci kaza anı ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kamyoneti durmaya çalışan şoförün iki aracın sıkıştığı görülüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
SON DAKİKA