Kağıthane’de korku dolu anlar: Şoför kamyonetiyle otomobil arasında sıkıştı

İddiaya göre kamyonetle bir işyerine gelen işçi, yanlış kumaşı indirince geri yüklemek için şoförden yardım istedi. Şoför ve işçi kumaşları kamyonete koyduğu esnada el fren çekilmeyen kamyonet kaymaya başladı.

ARACINI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Aracın kaydığını fark eden şoför önce arkasından tuttu ancak tutamayınca araca binmek istedi. Bunda da başarısız olan şoför, kamyoneti ile park halindeki otomobil arasında sıkıştı.