SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ümraniye’de 2 kızını ve karısını katleden vergi rekortmeni Suat Güney’den deli rolüne devam: Uzaylı alçaklar

Türkiye Ümraniye’de 2 iki ve karısını öldüren vergi rekortmeni Suat Güney’in ifadesinde deli rolüne soyundu. Güney, "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 12:20 Güncelleme 27 Şubat 2024, 12:26
Ümraniye’de 2 kızını ve karısını katleden vergi rekortmeni Suat Güney’den deli rolüne devam: Uzaylı alçaklar

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan sitede 23 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda, iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney (30) ve Miney Güney'i (31) daha sonra da dini nikahla yaşadığı Yasemin Ünlü'yü tabancayla öldürdü.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada; güvenlik kameraları takip edilerek, kaçan Suat Güney'in bir süre sonra otomobilini bıraktığı ve yanına otomobille gelen başka biriyle kaçışını sürdürdüğü belirlendi.

Otomobili, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak takip eden ekipler, şüphelinin Kartal Karlık Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bir kickboks salonuna gittiğini belirledi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonla şüpheli Suat Güney gözaltına alındı.

Suat Güney'in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Şüpheli Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Şubat Cumartesi günü Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"UZAYLI ALÇAKLARIN PEŞİNE NEDEN DÜŞÜLMÜYOR"
Şüpheli Suat Güney hakimlikteki ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıklıyor: Bitsin artık bu çile!
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! YPG-YPJ’nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed etkisiz hale getirildi
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Özgür Özel zorla el çektirdi! Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu narkozlu halde istifaya zorlandı! CHP’liler isyan etti
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
SON DAKİKA