Ümraniye’de 2 kızını ve karısını katleden vergi rekortmeni Suat Güney’den deli rolüne devam: Uzaylı alçaklar

Suat Güney 'in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

"UZAYLI ALÇAKLARIN PEŞİNE NEDEN DÜŞÜLMÜYOR"

Şüpheli Suat Güney hakimlikteki ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.