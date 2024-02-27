Adana’da dehşet anları: Bıçaklayıp üzerinde zıpladılar

Adana'da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Selam Şenci (26), kadınlı erkekli bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci'ye saldırmaya başladı.
ÖNCE DÖVDÜLER SONRA BIÇAKLADILAR
Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci'yi bıçakladı.
ÜZERİNDE ZIPLADILAR
İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.