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Adana'da dehşet anları: Bıçaklayıp üzerinde zıpladılar

Adana’da kan donduran bir olay yaşandı. Bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 09:59 Güncelleme 27 Şubat 2024, 09:59
Adana’da dehşet anları: Bıçaklayıp üzerinde zıpladılar

Adana'da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Selam Şenci (26), kadınlı erkekli bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci'ye saldırmaya başladı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA BIÇAKLADILAR
Ardından gruptaki herkes Şenci'ye saldırıp öldüresiye darp etti. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kadın, Şenci'yi bıçakladı.

ÜZERİNDE ZIPLADILAR
İki erkek şahıs ise bıçaklanan kişinin üzerine çıkıp zıplayarak darp etti. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan genç ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Ö.'nün arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

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