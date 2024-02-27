Adana’da dehşet anları: Bıçaklayıp üzerinde zıpladılar

Adana'da bir kişi, kadınlı ve erkekli grup tarafından öldüresiye darp edildikten sonra bir kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Selam Şenci (26), kadınlı erkekli bir grupla bir otoparka girdi. Orada gruptan bir kadın Selam Şenci'ye saldırmaya başladı.