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Lisede sapık öğretmen skandalı! Kız öğrencisine konum atıp evine çağırdı

İstanbul'da bulunan bir lise öğretmeninin, sınav yapmadan öğrencilerine 100 puan verdiği, öğrencileriyle birlikte dışarı çıkarak sigara ve alkol aldığı, hatta bir kız öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 10:22 Güncelleme 27 Şubat 2024, 10:43
Lisede sapık öğretmen skandalı! Kız öğrencisine konum atıp evine çağırdı

Mahmut C. adlı Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin öğrencileriyle dışarı çıkarak sigara ve alkol alması ve bir öğrencisiyle gönül ilişkisi yaşadığına yönelik ihbarlar üzerine Fatih İlçe Kaymakamlığı, okuldan konu hakkında ön inceleme raporu istedi.



Ön incelemede; sistemde, Türk Dili ve Edebiyatı dersinden yüksek not aldığı görülen öğrencilerin, yazılı kâğıdı olmadığı tespit edildi.



GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Durum Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilince, okula atanan müfettişler söz konusu öğretmenin, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 10. sınıf öğrencisi bir kız çocuğuyla arasına mesafe koymadığı, kız öğrenciyle sarılmış bir şekilde fotoğraf çektirdiğini ve gönül ilişkisi yaşadığını saptadı.
Mahmut C. isimli öğretmenin kız öğrenciyle birlikte olduğuna ilişkin dedikoduların okula yayıldığı öğrenildi.

Mahmut C. isimli öğretmenMahmut C. isimli öğretmen



KIZ ÖĞRENCİSİNE KONUM ATIP EVİNE ÇAĞIRDI
Müfettişlerin raporunda Mahmut C.'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, kız öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı.

Öğrencilerin sınavda kopya çektiğini gördüğü halde müdahale etmeyip yüksek notlar verdiği, sınav kâğıtlarını okumadan tüm öğrencilere 100 verdiğine dikkat çekildi.



CİNSEL TACİZ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda Mahmut C. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



Tutuksuz olan öğretmen Mahmut C. hakkında ayrıca, 'Cinsel Taciz, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından açılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.İstanbul Fatih'teki lisenin bazı öğrencilerinin sınav olmaksızın Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 100 puan alması, geçtiğimiz yıl Ocak ayında müfettişlerin incelemesine takıldı.

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