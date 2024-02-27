Lisede sapık öğretmen skandalı! Kız öğrencisine konum atıp evine çağırdı

KIZ ÖĞRENCİSİNE KONUM ATIP EVİNE ÇAĞIRDI Müfettişlerin raporunda Mahmut C .'nin derslerde öğretmen-öğrenci ilişkisini sağlayamadığı, kız öğrencisine konum atarak evine çağırdığı, öğrencileriyle argo konuşup cinsel içerikli konulara girdiği ve dışarıda sigara içip alkol kullandıkları anlatıldı. Öğrencilerin sınavda kopya çektiğini gördüğü halde müdahale etmeyip yüksek notlar verdiği, sınav kâğıtlarını okumadan tüm öğrencilere 100 verdiğine dikkat çekildi.

CİNSEL TACİZ SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili başlattığı soruşturma sonucunda Mahmut C . hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.





Tutuksuz olan öğretmen Mahmut C. hakkında ayrıca, 'Cinsel Taciz, Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı' suçlarından açılan soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.