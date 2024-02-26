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Paraya para demiyor! Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu: Serveti dudak uçuklattı...

Almanya'nın eski forvet oyuncusu ve bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Lukas Podolski, ticarete atıldı. Ünlü futbolcu Podolski, kurduğu döner zinciriyle 210 milyon Euro servet edindiğini açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Paraya para demiyor! Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu: Serveti dudak uçuklattı...

Lukas Podolski, 2015-2017 yıllarında G.Saray'da oynadı. İstanbul'da yaşadı. Türk tatlarına, en çok da kebap ve dönere hayran kaldı. Almanya'ya gidince 2018'de kendine döner restoranı açtı.



Restoran sayısını ülke genelinde 30'a çıkardı. Toplam serveti 210 milyon euro'ya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştı. Gazeteler "Döner Kralı" manşetlerini attı.

Almanya'nın eski forvet oyuncusu ve bir dönem Galatasaray'da da top koşturan Lukas Podolski, ticarete atıldı. Kısa sürede 180 milyon poundluk (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) bir servete ulaştı. 38 yaşındaki Podolski, Arsenal'dan ayrıldıktan sonra 2017'de ilk kez Ice Cream United şekerleme markasını yarattı.

Bir yıl sonra da Almanya'nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanını açtı. Döner o kadar beğenildi ki şu anda Almanya genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı. Kebap imparatorluğu ve dondurma markası kuran Podolski, bir müzik festivali, spor merkezi ve fenomenlerin eski oyuncuların ve taraftarların katıldığı bir futbol turnuvası da başlattı. İş zekasıyla adeta para bastı.

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