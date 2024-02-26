Paraya para demiyor! Galatasaray’ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu: Serveti dudak uçuklattı...

Bir yıl sonra da Almanya'nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanını açtı. Döner o kadar beğenildi ki şu anda Almanya genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı. Kebap imparatorluğu ve dondurma markası kuran Podolski, bir müzik festivali, spor merkezi ve fenomenlerin eski oyuncuların ve taraftarların katıldığı bir futbol turnuvası da başlattı. İş zekasıyla adeta para bastı.

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