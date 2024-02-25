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Son dakika: Üsküdar'da iki kızı ve eşini katletmişti! Katil Suat Güney'den deli rolü: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü

Son dakika haberleri... İstanbul Üsküdar'da 2 kızı ve eşini öldüren katil zanlısının vergi rekortmeni Suat Güney olduğu ortaya çıktı. Cinayetin detayları ortaya çıkarken Suat Güney, emniyetten çıkarılırken kendisine yöneltilen "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde akılalmaz bir yanıt verdi.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 10:15 Güncelleme 25 Şubat 2024, 10:29
Son dakika: Üsküdar’da iki kızı ve eşini katletmişti! Katil Suat Güney’den deli rolü: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü

Kan donduran olay Ümraniye'de yaşandı. Yeşil Vadi Konakları'nda 3 dairesi olan Erzurumlu iş adamı Suat Güney (57), dini nikahlı eşi ve ilk eşinden olan kızı Mine G.(30) ile birlikte yaşıyordu. Diğer dairelerden birinde 31 yaşındaki kızı Zeliha G, ötekindeyse annesi oturuyordu.

"BABAM YAPTI"
Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde geldiğinde kapıyı açamadı ve site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince diğer daireler de kontrol edildi ve Yasemin Ünlü ve Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.

"LÜKS CİPLE KAÇTI"
Polislerin kamera incelemesinde Suat Güney'in önceki gün siteye geldiği ve Cuma sabahı saat 10.00 sıralarında ciple kaçtığı ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, Suat Güney'i yakalamak için tüm adresleri didik didik arayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kartal'da yakalanan şüpheli Suat Güney işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VERGİ REKORTMENİ ÇIKTI
Poliste 3 kaydı çıkan Suat Güney'in kendisine ait inşaat ve demir çelik şirketinin internet sitesinde, bakkal dükkanında çıraklık ve sonrasında seyyar satıcılıkla başlayan iş hayatında 1985'ten itibaren özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tavukçuluk sektöründe faaliyet yürüttüğü ve 2007'de Doğu Anadolu Vergi Rekortmeni olduğu belirtildi.

EVLİLİK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI
Pandemi sonrası inşaat sektörüne yönelen Suat Güney'in resmi nikahlı 7 çocuğunun annesinden 2004'te boşandığı, daha sonra dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile yaşamaya başladığı bilgisine ulaşıldı. Cinayet Masası dedektifleri, ilk yaptıkları soruşturmada Suat Güney'in, kızı Zeliha Güney'in evlenmesine karşı çıktığını, bu nedenle yaşanan bir tartışmanın ardından ailesini katletmiş olabileceğini belirledi.

CANİ ADAM KARTAL'DA YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarıyla zanlı Suat Güney aynı gün içinde Kartal'da bulunan bir spor salonunda yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlının üzerinde 3 adet tabanca, 6 adet şarjör, yüklü miktarda döviz ve pasaport ele geçirildi.

CİNAYET BÜRO YAKALADI
Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra otomobiliyle kaçtığı, bir süre sonra aracını terk ederek bir başka araca bindiği tespit edildi. Suat Güney'i aracına alan kişinin F.D. isimli bir spor salonu sahibi olduğu belirlendi. Olayla ilgisi olması ihtimali üzerine gözaltına alınan F.D. ifadesinde, "Beni telefonla arayarak yanına çağırdı. Ben de onu aldım, birlikte spor salonuna gittik. Moralinin bozuk olduğunu gördüm ve nedeni sordum. O da 3 saat sonra anlatacağını söyledi. Olaydan haberim yoktu" dediği öğrenildi.

"UZAYLILAR ÖLDÜRDÜ"
Zanlı Salih Güney'in emniyetteki ifadesinde "Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu" dediği öğrenildi. İşlemlerin ardından katil zanlısı Suat Güney ile olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan F.D. adliyeye sevk edildi. Suat Güney emniyetten çıkarılırken kendisine yöneltilen "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben öldürmedim. Uzaylılar öldürdü" şeklinde akıl almaz bir yanıt verdi. F.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi...

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