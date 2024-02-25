Son dakika: Üsküdar’da iki kızı ve eşini katletmişti! Katil Suat Güney’den deli rolü: Ben öldürmedim uzaylılar öldürdü

Kan donduran olay Ümraniye'de yaşandı. Yeşil Vadi Konakları'nda 3 dairesi olan Erzurumlu iş adamı Suat Güney (57), dini nikahlı eşi ve ilk eşinden olan kızı Mine G.(30) ile birlikte yaşıyordu. Diğer dairelerden birinde 31 yaşındaki kızı Zeliha G, ötekindeyse annesi oturuyordu.
"BABAM YAPTI"
Ailenin yanında çalışan kadın, sabah saatlerinde geldiğinde kapıyı açamadı ve site yönetimine haber verdi. Yedek anahtarla içeri girilince Zeliha Ünlü'nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Suat Güney'in daireye gelen oğlu, "Bu olayı babam yaptı. Hemen diğer daireye de bakın" deyince diğer daireler de kontrol edildi ve Yasemin Ünlü ve Mine Güney'in cansız bedenlerine rastlandı.
"LÜKS CİPLE KAÇTI"
Polislerin kamera incelemesinde Suat Güney'in önceki gün siteye geldiği ve Cuma sabahı saat 10.00 sıralarında ciple kaçtığı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Olaya ilişkin çok yönlü soruşturma sürerken, Suat Güney'i yakalamak için tüm adresleri didik didik arayan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Kartal'da yakalanan şüpheli Suat Güney işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.