SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Berat gecesi hayızlı kadın nasıl ibadet eder? Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı, hangi duaları okumalı? Adetliyken okunacak dua ve sureler!

24 Şubat 2024'te idrak edilecek Berat Kandili, rahmet ve mağfiret dolu bir atmosferle yürekleri aydınlatacak. Bu mübarek gecede, duaların kabul edileceğine ve günahların affedileceğine dair inanç, Müslümanları ibadete teşvik ediyor. Peki, regl olanlar bu manevi geceden nasıl faydalanabilirler? Peki, Berat Kandili'nde regl olanlar ne yapmalı, hangi duaları okumalı? Berat gecesi hayızlı kadın nasıl ibadet eder? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 11:03 Güncelleme 24 Şubat 2024, 11:03
Berat gecesi hayızlı kadın nasıl ibadet eder? Berat Kandili’nde regl olanlar ne yapmalı, hangi duaları okumalı? Adetliyken okunacak dua ve sureler!

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Berat Kandili, manevi değeri yüksek bir gecedir. Bu kutsal gecede, Müslümanlar dualarını artırarak Allah'a yakınlaşma çabası içerisine girerler. Ancak, regl döneminde olan kadınlar için ibadet etme konusunda bazı özel durumlar söz konusu olabilir.

ADETLİ KADINLAR KANDİL GECELERİNDE NASIL İBADET EDEBİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, oruç tutamaz, Kabe'yi tavaf edemez, gerekmedikçe camilere giremezler" şeklindeki açıklamasına adetli kadınların, Kur'anı Kerim'e dokunması konusunda farklı dini görüşler olduğunu belirtmiş ve bu noktanın muallak olduğu ifadelerini eklemiştir.

Bunların yanı sıra adetli kadınların Kur'an dinlemelerinde herhangi bir sakınca olmadığını da vurgulamıştır.

🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!
🤲🏻 Berat gecesi 6 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Berat Kandili çekilecek tespihler ve zikirler!
Berat Kandilinde affedilmeyecek olanlar kimler? Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?Berat Kandilinde affedilmeyecek olanlar kimler? Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?
Berat Kandili'nde affedilmeyecek olanlar kimler? Berat Gecesi affedilmeyecek 7 kişi! Hangi kandilde bütün günahlar affedilir?

ADETLİYKEN OKUNABİLECEK DUALAR NELERDİR?

Adetliyken dua etmenin hiçbir sakıncası olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi de dua niyetine okunabilir. Ayrıca Kur'an'daki duaya benzeyen ayetler de dua etmek amacıyla okunabilir.

Adetliyken kandillerde okunabilecek bazı dualar:

"Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Peygamber Efendimiz'in (SAV) mübarek gecelerden olan Berat Kandilinde okuduğu, "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim" duasını da adetli kadınlar, kadir gecesinde ve kandillerde edebilirler.

ADET DÖNEMİNDE TESPİH ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Adetli kadınlara namaz, oruç, hac gibi ibadetler yasak kılınmış olsa da dua ve zikir edebilir, tespih çekebilir. Diyanet'e göre kadınlar regli dönemlerinde, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler.

ADETLİYKEN KUR'AN OKUNABİLİR Mİ?

Diyanet fetvasında Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi adetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Diyanet bunu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) hadislerine dayandırıyor. Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, "Adetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz" (Tirmizî) şeklinde buyurmuştur. Bu genel yaklaşımın yanında Hanefî ve Şafiiler dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şafiiler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbeliler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir. Maliki mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır. Bu iki görüşten adetli kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği anlayışını tercih etmişlerdir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu’nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti’nin bayrakları sallandı
Kentsel dönüşüme tarihi destek! İstanbul’da ’Yarısı Bizden’ paketi yürürlüğe girdi: Kredinin şartları neler?
CHP’deki 1 Nisan savaşına adım adım! Takvim, Saraçhane - Genel Merkez hattında yaşananların nabzını tuttu | Ekremcilerden Özel’e 700 imzalı tehdit
Başkan Erdoğan’ın adaylığına itiraz etmişti! FETÖ ile ilişkileri deşifre oldu! Aile boyu Bylock kullandıkları ortaya çıktı
5. nesil savaş uçağ Kaan’ın diğer uçaklarla karşılaştırması! En güçlüsü hangisi?
Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe’nin Kasımpaşa maçı 11’i
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Dışişleri Bakanı Fidan’ı kabul etti: Erdoğan’ın Filistin duruşu dünyaya örnek teşkil ediyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Bursa’da eş zamanlı operasyon! 3 ayrı suç örgütü çökertildi
İşleri güçleri fırıldak! CHP fondaşı Halk TV’den ’İYİ’ itiraf! Ekrem İmamoğlu’dan İYİ Parti seçmenine ’kazanan adam’ oyunu
Reklam peşinde koşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun beslediği troll ifşa etti: ’İsrafı bitirdik’ demek için 175 milyon lira israf etti
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor: Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti
Kocam bana varil, fıçı, kıllı derdi! | Esra Erol’da duyanları hayrete düşüren olay! Eşi tıraş olsun diye jilet bile almış...
Murat Kurum’dan 650 bin konut yapılmamalı diyen İmamoğlu’na ’kentsel dönüşüm’ dersi: Gel yanıma staj yap öğretiriz
Marmara’da yeni fay hattı! Bursa depreminin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy uyardı: 7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir
165 BİN PERSONEL ARANIYOR! Kamu ve özel sektörden personel ilanı yağmuru! En çok hangi mesleklerin iş ilanı var? Sağlık teknikeri, güvenlik, satış danışmanı...
SON DAKİKA